Microsoft setzt seine Ankündigung vom Mai um und bietet das Snipping-Tool in einer neuen, verbesserten Version an: Im Microsoft Store ist der Nachfolger Snip & Sketch verfügbar, der in der deutschsprachigen Version "Bildschirmskizze" heißt. Für die Installation wird allerdings eine Vorabversion von Windows 10 Redstone 5 (Version 1809) vorausgesetzt. Vorerst dürfen also nur Windows Insider das Tool verwenden und Feedback einreichen.

Bisher hat Microsoft die Vorabversion des Tools unter dem Namen "Screen Sketch" zum Testen angeboten, fortan heißt es aber "Snip & Sketch". In der zuletzt erschienenen Version (10.1807.2286.0) wurde auch die Möglichkeit hinzugefügt, einen Screenshot mit einer Verzögerung von 3 oder 10 Sekunden zu knipsen. Hinzu kommen diverse weitere Bugfixes und Verbesserungen.

Bis zur Veröffentlichung von Windows 10 Version 1809 (Herbst 2018 Update) voraussichtlich Anfang Oktober soll die App "Bildschirmskizze" bzw. "Snip & Sketch" so weit sein, dass Snipping-Tool vollständig zu ersetzen. Das Tool lässt sich künftig schnell und einfach mit einer Tastenkombination öffnen. Nach dem Drücken von Windows-Taste + Shift + S stehen alle Funktionen des Tools zur Verfügung. In aktuellen Versionen von Windows 10 gibt es bereits diesen Hotkey, dabei kann der Nutzer den Bereich mit der Maus festlegen, der "abfotografiert" wird und dieser Bereich landet dann in der Zwischenablage, von wo aus er weiterverarbeitet werden kann. Ab Windows 10 Redstone 5 öffnet sich nach Windows-Taste + Shift + S ebenfalls die Auswahl des Bildschirmausschnitts, anschließend kann auf Wunsch über eine eingeblendete Benachrichtigung im linken, unteren Bildschirmbereich aber auch gleich Screen Sketch gestartet und der Screenshot bearbeitet werden.

Das Anbieten der App über den Microsoft Store bringt den Vorteil, dass das Tool künftig schneller mit neuen Updates und damit neuen Funktionen versorgt werden kann. (PC-WELT)