Lange Zeit gab es die VoIP-Telefone von Snom nur in Schwarz, erst seit einiger Zeit aufgrund von Anforderungen von Kunden aus dem Gesundheitswesen auch in Weiß. Nun geht der Berliner Anbieter noch einen Schritt weiter und ermöglicht die umfangreiche Anpassung seiner Tischtelefonmodelle an die Anforderungen der Kunden.

Ab einer Mindestabnahme von 50 Stück ist es nun bei den Modellen D717, D735 und D785 in der schwarzen Ausführung möglich, das eigene Logo auf das Gehäuse des Geräts aufbringen zu lassen. Bei einer Bestellung ab 1.500 Einheiten können die Funktionstasten individuell beschriftet werden. Damit sind zum Beispiel auf Hoteltelefonen vorbedruckte Service-Tasten für "Zimmerservice", "Rezeption" oder "Tischreservierung" - denkbar. Auch für Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen lassen sich Tasten für Schnellrufnummern zu Stationen oder für den Türöffner so beschriften, dass sie auch von neuen Kolleginnen und Kollegen schnell gefunden werden.

Ab einer Bestellung von 3.000 Geräten ist dann auch die Farbe der Telefongehäuse frei wählbar. Dafür kann die Farbe aller sichtbaren Plastikteile geändert werden. Selbstverständlich ist hier dann auch der Aufdruck des Displays und die Beschriftungen der Tasten individualisierbar. Weitere Informationen finden Fachhändler auf der Snom-Webseite.

Lesetipp: Das Attraktivste an VoIP sind die geringen Kosten