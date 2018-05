Die weltweit agierende Snow Software mit Hauptsitz in Stockholm holt Sanjay Castelino als Chief Marketing Officer. Castelino ist CEO Axel Kling direkt unterstellt und soll von der US-Niederlassung aus - in enger Abstimmung mit dem Senior-Management - die Markteinführungsstrategien definieren, Snow-Lösungen in neue Märkte platzieren und das Wachstum vorantreiben.

Bevor er zu Snow wechselte, war Castelino vier Jahre als Vice President Marketing and Revenue Operations bei Spiceworks tätig. Zuvor war er zwei Jahre beim Sicherheitsspezialisten Hypori und fünf Jahre bei SolarWinds sowie in weiteren international aktiven Unternehmen angestellt. Castelino hält einen Bachelor of Science in Computer and Electrical Engineering von der Purdue University und einen MBA in strategischem Marketing von der Cornell University.

"Dies ist ein wichtiger Schritt für das Wachstum von Snow", erklärt CEO Axel Kling. "Sanjays strategische Vision und internationale Erfahrung werden das Team stärken. Die Kunden-Experience ändert sich und er wird mit seiner Führungsqualität und Kreativität sicherstellen, dass wir innovative Lösungen und Ansätze auf den Markt bringen."

"Ich freue mich sehr, dass ich Snow in einer so aufregenden Zeit begleiten werde und die Marketing- und Geschäftsentwicklungs-Maschine weiter ankurbeln darf, die das kontinuierliche Geschäftswachstum vorantreiben wird", kommentiert Castelino. "Ich bin begeistert vom B2B-Marketing und der Lösung von Kundenproblemen. Ich freue mich darauf, mit den Produkt- und Vertriebsteams zusammenzuarbeiten, um innovative Angebote für unsere Kunden zu entwickeln."

