Seine globalen Partner-Awards hat der Softwarehersteller Snowflake bereits Mitte Juni 2024 verliehen. Unter den Siegern befand sich auch ein deutsches Unternehmen. Das Frankfurter Beratungsunternehmen Infomotion erhielt von Snowflake den "AI Data Cloud Services Innovation"-Award als bester Partner des Jahres 2024 in der EMEA-Region (Europa, Nahost und Afrika).

Am 15. Oktober 2024 prämierte der Softwarehersteller seine besten deutschen Partner in Berlin - im Rahmen der Snowflake World Tour 2024. Das war übrigens die größte "Partner Connect"-Veranstaltung von Snowflake in der EMEA-Region mit mehr als 150 Teilnehmern aus über 60 verschiedenen Partnerunternehmen. In der Bundeshauptstadt wurde Adesso als Snowflakes "Growth Partner of the Year 2024" ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung würdigt das Wachstum und die laut Snowflake herausragenden Leistungen von Adesso bei der Implementierung der Datenplattform des US-amerikanischen Anbieters. Den Award nahmen Heiko Gronwald, Florian Flatau von Tanja Menke (alle Adesso) entgegen. Übergeben hat den Preis Lukasz Chlipala, Regional Partner Director Germany bei Snowflake.

Einen weiteren Preis erhielt B.telligent. Das Münchner Beratungshaus wurde von Snowflake als "Migration Partner of the Year 2024" anerkannt. "b.telligent war eines der ersten Mitglieder in unserem Partnernetzwerk in Deutschland. Mit über 60 Kundenreferenzen hat dieser Partner seine Kompetenz und Zuverlässigkeit kontinuierlich unter Beweis gestellt", würdigt Snowflakes Channel-Manager Lukasz Chlipala die erfolgreiche Partnerschaft mit B.telligent.

Den Preis als bester Migrationspartner nahmen Helene Fuchs, Head of Data Platforms & Data Management und Klaus Blaschek, Gründer und Geschäftsführer bei B.telligent, entgegen. "Dieser Award ist ein bedeutender Meilenstein für uns und ein Zeichen für unsere kontinuierliche Spitzenleistung im Bereich Datenmigration", sagte Blaschek in Berlin. Seine Kollegin Fuchs ergänzte in ihrer Dankesrede: "Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement wider, innovative und effiziente Lösungen für unsere Kunden zu schaffen."

Auch die Adessos Manager bedankten sich bei Snowflake für die Verleihung des Awards als Deutschland bester Wachstumspartner: "Das ist eine fantastische Bestätigung unseres Einsatzes und unserer Erfolge", sagte etwa Data & Analytics Business Unit Lead Heiko Gronwald.

Vorstandsmitglied Benedikt Bonnmann fasste das ganze so zusammen: "Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Herstellern wie Snowflake können wir sicherstellen, dass wir stets auf dem neuesten Stand der Technik sind und unseren Kunden maßgeschneiderte, zukunftssichere Lösungen bieten."

Alle deutschen Sieger auf einen Blick:

Award Partner Innovation Partner of the Year 2024 Accenture Growth Partner of the Year 2024 Adesso DCP Partner of the Year 2024 (DCP = Data Cloud Products) SNP Migration Partner of the Year 2024 B.telligent Collaboration Partner of the Year 2024 Deloitte Cloud Partner of the Year 2024 AWS Services Partner of the Year 2024 Infomotion

