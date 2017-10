In einem kürzlich erschienenen Artikel haben wir das Führen mit Zielen und regelmäßig durchgeführte Leistungs- und Potenzialanalysen als wichtige, grundlegende Systeme in der Führungskultur eines Unternehmens definiert. Wie können diese Vorgehensweisen nun mit anderen Führungssystemen sinnvoll ergänzt und effizient genutzt werden? Wie greifen diese als Zahnräder ineinander, um sowohl dem Unternehmen als auch dem Mitarbeiter zu nutzen? Welche Reihenfolge ist bei der Implementierung dieser Systeme logisch?

Talentmanagement

In einem ersten Schritt geht es um den Aufbau eines nachhaltigen Talentmanagements. Betrachten wir das Arbeiten in Unternehmen dazu einmal unter folgendem Aspekt: mit den Menschen sammeln sich auch vermehrt Talente innerhalb einer Organisation. Mit der Zeit ergibt sich dadurch eine Summe an Kenntnissen und Fähigkeiten (oder: Kompetenzen), die es zu managen gilt - eine klassische Aufgabe der Personalorganisation und der Führungskräfte. Dabei geht es in erster Linie darum, Talente in Gänze planvoll zu steuern und koordinieren ("die richtige Person am richtigen Arbeitsplatz") sowie weiter zu entwickeln und damit zu Karrieren zu formen.

Wie kann so ein Talentmanagement nun chronologisch aufgebaut werden?

1. Strukturierung

Auf Basis der zuvor festgelegten Unternehmensziele und der damit verbundenen Strategien werden die Strukturen festgelegt ("Structure follows Strategy"). Dabei ist beispielsweise zu definieren, wie viele Stellen mit welchen Kompetenzen versehen wofür gebraucht werden, wie viele Hierarchie-Ebenen es geben soll oder bei welchen Stellen es sich um Schlüsselpositionen handelt. Kurzum: es geht um die Festlegung der optimalen Arbeitsteilung.

2. Stellenplanung

Mit der Strukturierung einher geht auch die Definition von Soll-Kompetenzen für die einzelnen Positionen. Auf Grundlage dieser Festlegungen kann nun mit Hilfe der regelmäßigen Leistungs- und Potenzialermittlung ein individueller Soll-Ist-Abgleich vorgenommen werden. So dienen die Beurteilungen etwa einem optimalen Einsatz der Mitarbeiter im Unternehmen, der Weiterentwicklung auf der bestehenden Position oder hin zu einer neuen Stelle.

Ergibt sich beim Soll-Ist-Abgleich eine Differenz, so wird sie durch Personalentwicklungsmaßnahmen behoben. Damit sind diese nicht mehr nur Mittel zum Zweck sondern werden zu zielführenden Führungsinstrumenten. Zum Beispiel können Mitarbeiter frühzeitig auf die geforderten Kompetenzen einer anderen (z.B. höherwertigen) Stelle hin entwickelt werden.

Analog gilt dies für Führungskompetenzen. Sie werden im Rahmen der Führungspositionen ebenfalls als Soll definiert (z.B. abgeleitet aus übergeordneten Führungsgrundsätzen) und mit den vorhandenen Ist-Kompetenzen der Stelleninhaber abgeglichen. Festgestellte Soll-Ist-Differenzen werden dann z.B. in Führungskräfte-Trainings abgebaut.

Die Stellenplanung macht zudem innerbetriebliche Karrierewege transparenter und lässt Sie den Mitarbeitern mögliche interne Perspektiven leichter aufzeigen.

3. Personalplanung

Die Personalplanung ergänzt die Stellenplanung, in dem sie die im Rahmen der Aufbauorganisation erfolgten Festlegungen regelmäßig überprüft.

In allen Unternehmensbereichen erfolgt dabei ein zum Beispiel jährlicher Abgleich der im Unternehmen vorhandenen und benötigten Mitarbeiter. Die Einbeziehung der zugehörigen Personalkosten erweitert die Personalplanung zur Personalkostenplanung.

Werden den Kostenverantwortlichen im Rahmen der Personalkostenplanung Gehaltsbudgets zur Verfügung gestellt, so schafft man ein echtes Steuerungselement im Rahmen der Führung von Unternehmen.

Bei der Umsetzung dieser Planungsmaßnahmen sind vorrangig die Personalbereiche gefordert.

4. Nachfolgeplanung

Häufig vernachlässigt, obwohl nur mit einem überschaubaren zusätzlichen Aufwand verbunden, ist die Nachfolgeplanung. Wie der Name sagt, definiert und überwacht diese systematisch, auf welcher Position wer als Nachfolger vorgesehen ist. Dabei handelt es sich um ein effektives Führungssystem, um einerseits bereits absehbare Personaleinzelmaßnahmen (z.B. Ruhestand) rechtzeitig im Blick zu haben und andererseits für die Nachbesetzung bei ungeplanten Personalweggängen besser gewappnet zu sein. Auch hier lassen sich die Personalentwicklungsinstrumente zielgerichtet einsetzen.

Wer also Talente in Unternehmen planvoll managen möchte, dem stehen hierfür einige wirksame Führungssysteme zur Verfügung. Klug organisiert greifen diese Systeme ineinander und können die Personal- und Führungsarbeit außerordentlich erleichtern. Trotzdem finden sich in zahlreichen Unternehmen nicht alle oder gar nur wenige dieser Instrumente konsequent im Einsatz.

Wird das Talentmanagement dazu genutzt, effiziente Führungsprozesse und Strukturen im Unternehmen zu schaffen, ergibt sich eine wichtige Basis dafür, um Mitarbeiter zu begeistern und damit in einem nächsten Schritt mittel- bis langfristig an das Unternehmen zu binden.

5. Mitarbeiterbindung

Es gab schon immer Gründe, den einen oder anderen Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, der besonders zum Unternehmenserfolg beitragen konnte. Gezielte, planvolle und aus einer bestimmten Überzeugung heraus generierte übergeordnete Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung können wir jedoch getrost als Führungssystem definieren.

Warum aber ist das Thema Mitarbeiterbindung heute so wichtig und warum sollen Mitarbeiter überhaupt an Unternehmen gebunden werden? Dazu gibt es viele richtige Antworten. Zentral aber ist: es gibt ihn tatsächlich, den "Kampf um Talente". Ob ein Unternehmen nun den schlagkräftigsten Vertrieb gegen unmittelbare Wettbewerber formen, ein anderes seine Schlüsselpositionen allesamt mit High Potentials besetzt haben oder sich die besten Studienabgänger einer Hochschule sichern möchte - der Anspruch auf gute Mitarbeiter ist unterschiedlich hoch aber dennoch durchgängig erkennbar.

Die momentanen Rahmenbedingungen tragen zu diesem Kampf zusätzlich bei. So existiert aktuell und in nächster Zukunft ein Arbeitnehmermarkt, auf dem sich die Bewerber das für sie geeignete Unternehmen weitgehend aussuchen können; und das bei größtmöglicher Transparenz bis hinein in die Unternehmensstrukturen und -prozesse sowie bei fortschreitender Globalisierung. Die viel beschriebene Generation Y nimmt nicht mehr nur hin sondern fragt nach und möchte erklärt haben; das Finanzielle steht dort nicht ausschließlich im Vordergrund.

Inga Höltmann, Accelerate Academy

Inga Höltmann von der Online-Plattvorm Accelerate Academy ist Expertin für die Themen Kulturwandel in Unternehmen, New Work und Digital Leadership. Ihre These: Diversity ist keine Frage des "Ob" mehr, sondern des "Wie schnell". Anna Süster Volquardsen, Dear Work

Anna Süster Volquardsens Blog "Dear Work" soll zeigen, „wie Menschen unserer Generation ihr Arbeitsleben in die Hand nehmen und versuchen, es nach ihren Werten und Bedürfnissen gestalten, weil sie möchten, dass Arbeit etwas Gutes in ihrem Leben ist“. Online-Plattform "Dear Work"

Anna Süster Volquardsens Generation ist die sogenannte Gen Y, auch Millennials genannt, geboren etwa zwischen 1980 und 1999. Die Frage, wie wir in zehn Jahren arbeiten werden, beantwortet sie überwiegend mit Attributen wie "freier, flexibler, lockerer und weniger". McKinsey über Diversity

McKinsey beziffert in dem Papier „Why diversity matters“ die Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen, für Firmen mit ethnisch und geschlechtsspezifisch divers besetzter Führung auf 15 bis 35 Prozent. Anna Kopp, Microsoft

Anna Kopp, Director IT Germany bei Microsoft Deutschland, glaubt an den Wandel von der Präsenz- zur Ergebniskultur. Laut eigenen Worten stützt sich das in ihrem Team auf drei Säulen: zum Ersten auf das von jedem selbst wahrgenommene subjektive Ergebnis, zum Zweiten auf die Ideen, die man von anderen übernommen und weiterverwendet hat sowie zum Dritten auf eigene Ideen, die andere weiterverwendet haben.

Dazu kommen interne Gründe für Unternehmen, eine starke Fluktuation zu vermeiden. Das sind z.B. hohe Rekrutierungskosten für eine Neubesetzung, der Know-how-Verlust beim Weggang eines erfahrenen Mitarbeiters, die dadurch im Team entstandene Unruhe, etc.

Es gibt also einige triftige Gründe für das Führungssystem Mitarbeiterbindung.

Wie soll so ein System nun aber aussehen? Zählen hier nur rein finanzielle Anreize, wie Gehalt und ein umfangreiches Bonusangebot? Geht es mehr um gute Arbeitsbedingungen, um soziale Komponenten? Wie wichtig sind die angesprochenen gut funktionierenden Systeme und Prozesse?

Sicherlich zählt, wie so oft, ein attraktives und vor allem authentisches "Gesamtpaket", wobei es darum geht, sich bewusst mit den Vorzügen der Organisation auseinanderzusetzen und die passenden Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung herauszuarbeiten.

Diese innerhalb der Organisation festgestellten Vorzüge resultieren in der Außenwirkung zu einer Steigerung der Attraktivität des Unternehmens. Nach dem Motto "Tue Gutes und rede darüber" ist es durchaus zulässig, die Vorzüge eines Unternehmens in einem nächsten Schritt nach außen zu kommunizieren und damit zu werben.

In Form des Employer Branding wird das Ganze, als gezielte, planvolle Handlungsweise, zum Führungssystem.