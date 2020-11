Word: So bearbeiten Sie Tabellen schnell mit der Maus

Voraussetzung ist lediglich, dass unter "Datei -› Optionen -› Erweitert" die Option "Drag & Drop für Text zulassen" aktiv ist. Dann können Sie beispielsweise Spalten oder Zeilen einfach verschieben: Markieren Sie die gewünschte Spalte oder Zeile und ziehen Sie ein wenig an ihr mit gedrückter linker Maustaste. Am Mauszeiger erscheint daraufhin ein kleines Rechteck. Platzieren Sie den Zeiger nun an der Stelle, an der Sie das Objekt einfügen möchten, und lassen Sie den Mauszeiger los. Falls Sie die Spalte oder Zeile nicht verschieben, sondern kopieren möchten, halten Sie zusätzlich die Strg-Taste gedrückt. Am Mauszeiger erscheint in diesem Fall ein kleines Pluszeichen.

(PC-Welt)