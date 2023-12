Laden Sie zuerst das Windows-Programm und die Smartphone-App herunter und erlauben Sie der App dann die angefragten Berechtigungen (Telefon, Anrufliste, SMS und Ausnahme von "Akkuverbrauch optimieren") sowie den Zugriff auf alle Dateien, das Anzeigen über andere Apps und das Schicken von Benachrichtigungen.

Starten Sie in der Folge das PC-Programm und klicken Sie auf "Datei, Verbinden". Entscheiden Sie sich hier nun für WLAN, Bluetooth oder USB-Kabel. Der gewählte Verbindungsweg wird künftig stets genutzt, wobei Sie ihn in den Einstellungen auch ändern können. Hier haben Sie zudem die Möglichkeit, eine feste IP-Adresse für die Verbindung anzugeben.

Für die Verbindung per WLAN müssen sich beide Geräte jedoch im selben WLAN befinden, das Koppeln führen Sie durch, indem Sie den QR-Code, der am PC oder Notebook angezeigt wird, mit dem Smartphone abscannen. Wollen Sie Ihr Smartphone per Bluetooth koppeln, wählen Sie es in der Liste der gefundenen Geräte aus.

Wichtig: Das direkte Steuern des Smartphones ist nur per USB-Verbindung möglich ("Extras, Handy steuern"). Ist die Verbindung hergestellt, geben Sie in den Einstellungen der Smartphone-App die Konten für die Synchronisierung an, also welche Kontakte, Kalender und so weiter Sie mit dem My Phone Explorer abgleichen möchten.

Die Synchronisierungsrichtung legen Sie bitte im Windows-Programm unter "Datei, Einstellungen, Synchronisierung" fest. Unter "Ansicht" finden Sie sodann alle Bereiche Ihres Mobilgeräts, also die Kontakte, die Anrufliste, den Kalender, die Notizen und Ihre SMS. Zum Teil müssen Sie die Synchronisierung hier nochmal manuell anstoßen.

Möchten Sie zur Dateistruktur Ihres Mobilgeräts, so finden Sie diese unter "Ansicht, Dateien". Darüber lassen sich Dateien auf den Computer übertragen, aber auch Backups anfertigen. "Ansicht, Sonstiges" zeigt Ihnen unter "Monitor" den Akkustand an sowie Systeminfos, den "Speicherstatus" und die Benachrichtigungen, was Sie jedoch explizit zulassen müssen.

(PC-Welt)