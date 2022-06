Bluetooth funktioniert meist zuverlässig, aber manchmal gibt es doch Probleme beim Versuch, ein Smartphone mit Bluetooth-Geräten zu verbinden. Die folgenden Tipps sollten diese Probleme beheben.

Simpel, aber oft schon wirksam

Bluetooth ein- und ausschalten: Gehen Sie in die "Einstellungen" Ihres Smartphones und schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein. Oder streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie zum Aus- und Einschalten auf das Bluetooth-Logo. Wenn sich Ihr mobiles Gerät noch immer nicht mit anderen Geräten verbinden kann, schalten Sie das Smartphone komplett aus und wieder ein.



Wenn auch das nicht hilft, deaktivieren und aktivieren Sie Bluetooth an dem Gerät, das Sie mit dem Smartphone verbinden möchten. Bei Bluetooth-Lautsprechern funktioniert das möglicherweise nicht, aber das Aus- und Wiedereinschalten der Lautsprecher sollte den gleichen Effekt haben.

Helfen kann auch, beide Geräte vollständig aufzuladen. Oder die beiden Geräte, die man verbinden möchte, näher zusammenzubringen. Manchmal liegt es tatsächlich an solchen Kleinigkeiten.





Bluetooth-Geräte werden nicht angezeigt

Häufiges Problem: Das Gerät, das Sie anschließen möchten, wird nicht in der Liste angezeigt, wenn Ihr Smartphone nach verfügbaren Geräten sucht. Normalerweise liegt es dann daran, dass das geräteeigene Bluetooth ausgeschaltet ist oder sich das Gerät nicht im Pairing-Modus befindet.



Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie das Gerät durch Einschalten des Pairing-Modus finden können. Bei manchen Kopfhörern hält man beispielsweise den Netzschalter länger gedrückt, bei anderen Geräten gibt es eine eigene Bluetooth-Taste. Es gibt auch Geräte, die Sie zunächst komplett zurücksetzen müssen, bevor sie wieder auffindbar sind.

Smartphone wird nicht angezeigt

Selbst wenn Bluetooth eingeschaltet ist, ist Ihr Smartphone selbst möglicherweise nicht "auffindbar". Dies bedeutet, dass ein Bluetooth-Gerät, das Sie noch nicht gepairt haben, Ihr Smartphone nicht sehen kann.

Um Ihr Smartphone für andere Geräte sichtbar zu machen, öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen. Unter Android bleibt Ihr Smartphone dann so lange sichtbar, wie Sie diesen Bildschirm geöffnet haben.

Trennen und erneut versuchen

Wenn die Verbindung nicht funktioniert, entkoppeln Sie die Geräte und starten den Verbindungsvorgang danach noch einmal: Gehen Sie auf dem Android-Smartphone zu den Bluetooth-Einstellungen oder drücken Sie etwas länger auf das Bluetooth-Logo am oberen Bildschirmrand, um die Liste der gekoppelten Geräte zu sehen. Mit einem Klick auf das Zahnradsymbol wird Ihnen die Funktion "Entkoppeln" für das jeweilige Gerät angeboten.





Bluetooth ist defekt

Es ist selten, aber nicht unmöglich, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone nicht richtig oder überhaupt nicht funktioniert. Wenn das der Fall ist, könnte ein Neustart helfen. Schlimmstenfalls aber müssen Sie Ihr Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn auch das nicht hilft, sollten Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen, um herauszufinden, ob es repariert werden kann.

Ältere und neuere mobile Geräte verbinden

Bluetooth ist meist abwärtskompatibel, so dass ältere Geräte in der Lage sein sollten, sich mit neueren Handys zu verbinden. Umgekehrt klappt das nicht unbedingt. Ältere Smartphones funktionieren beispielsweise nicht mit neueren Bluetooth-Geräten wie Fitness-Trackern und Smartwatches. In diesem Fall müssen Sie sich ein neueres Telefon besorgen.



Dieser Beitrag erschien zuerst bei unseren englischen Kollegen von techadvisor.com. (PC-Welt)