Marc M. Galal ist als Erfolgstrainer und Experte für Verkaufspsychologie davon überzeugt: "Das große Geheimnis des Erfolgs oder Misserfolgs liegt in der persönlichen Einstellung." Insgesamt 1,6 Millionen Menschen haben Marc M. Galal gelesen, gehört und live erlebt. In seinen Seminaren löst Marc M. Galal hemmende Glaubenssätze und ermöglicht den Teilnehmern den Neustart in das Leben ihrer Träume.