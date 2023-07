Ein älterer PC kann durchaus die Rolle etwa als Dateiserver übernehmen, treibt die Stromrechnung jedoch mit ungefähr 60 Watt Leistungsaufnahme in die Höhe. Ein-Platinen-Computer, neuere Mini-PCs, Notebooks oder NAS sind in der Regel deutlich sparsamer.

In der Übersichtstabelle finden Sie Informationen zur Einordnung. Bei den Watt-Angaben handelt es sich um ungefähre Werte. Was ein Gerät tatsächlich benötigt, hängt von der durchschnittlichen CPU/ GPU-Belastung, dem Speicherausbau und den Festplatten ab. Dazu kommt noch die Leistung für Netzteile, die eventuell USB-Laufwerke versorgen.

Die Preisangaben sind Momentaufnahmen vom März 2023. Einige Geräte waren zu diesem Zeitpunkt nicht lieferbar, der Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM wurde in Deutschland ohne Zubehör für 200 Euro angeboten. Vor einigen Jahren lag der Preis noch bei ungefähr 70 Euro.

Die besten Ein-Platinen-Computer und Mini-PCs

Prozessor und Hauptspeicher

Ein 64-Bit-Prozessor mit zwei Kernen, einer Taktrate von 1 GHz aufwärts und 4 GB RAM reicht für viele einfache Serveraufgaben völlig aus. Im Heimnetz ist keine besonders hohe Last zu erwarten, auch nicht mit mehreren zugreifenden PCs. Es ist somit möglich, Altgeräten, auf denen die Arbeit mit Office-Programmen und Browser keinen Spaß mehr macht, zu einer neuen Rolle zu verhelfen.

Preisgünstige PCs: Die Leistung eines neuen Mini-PCs mit Celeron-CPU unterscheidet sich kaum von der eines um die zehn Jahre alten Desktop-PCs oder Notebooks. Die Neunanschaffung lohnt sich, wenn es auf eine kleine Bauform ankommt und wenn das Gerät für die geplante Aufgabe ausreicht. Es sind auch Mini-PCs mit deutlich schnelleren Prozessoren verfügbar, die dann aber mit 600 bis 800 Euro ähnlich viel kosten wie ein entsprechender Desktop-PC oder ein Notebook.

Die Mini-PCs Intel NUC11ATKC2 und Zotac ZBOX CI331 Nano enthalten nur die CPU, RAM (16 GB etwa für 60 Euro) und Festplatte/ SSD muss man zusätzlich erwerben. Ein Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Beim Odroid H3+ kauft man nur die Platine inklusive CPU, alles andere erwirbt man als Zubehör. Mit 11 × 11 Zentimetern entspricht die Abmessung der Platine in etwa der in den anderen Mini-PCs. Der Intel- Celeron-N6005-Prozessor ist jedoch etwas leistungsstärker.

Die Ein-Platinen-Rechner mit ARM-CPU spielen in einer anderen Liga. Die Prozessoren sind durchweg weniger leistungsfähig als ein Intel Celeron, die RAM-Ausstattung liegt meist bei nicht erweiterbaren 2 bis 4 GB, lediglich vom Raspberry Pi 4 gibt es ein Modell mit 8 GB. Für den ursprünglichen anvisierten Einsatz als besonders preiswerte Lehr- und Lerncomputer ist das ausreichend.

Ein Apache-Webserver oder Dateifreigaben über Samba sind für die kleinen Geräte aber kein Problem, sofern man keine besonders hohe Geschwindigkeit unter Last erwartet. Besondere Vorteile bieten die frei programmierbaren GPIOPins (General-Purpose Input/Output) beim Raspberry Pi, Banana Pi und Beaglebone Black, über die sich Geräte steuern oder Sensoren abfragen lassen.

Intel oder ARM? Geräte mit Intel-CPU sind flexibel. Linux wie Windows lassen sich installieren und man hat eine breite Auswahl von Software für x86-Prozessoren. Für ARM-CPUs stehen vor allem die Distributionen Debian und Ubuntu sowie Android zu Verfügung. Das Standardsystem für den Raspberry Pi ist Raspberry-Pi-OS, das auf Debian basiert. Fast alle Linux-Tools und -Programme lassen sich auch auf ARM-Systemen installieren. Einschränkungen gibt es nur bei wenig Spezialsoftware, die nur Intel- CPUs unterstützt.

NAS als bequemere Lösung? Die flexibelste Variante eines Netzwerkspeichers - Network Attached Storage, kurz NAS - ist ein Leergehäuse. Denn hier bestücken Sie das NAS-Gehäuse mit Festplatten Ihrer Wahl. Die Preisangaben in der Übersichtstabelle verstehen sich daher ohne Festplatten. Um CPU und RAM müssen Sie sich wenige Gedanken machen. Der Hersteller hat eine Konfiguration gewählt, die ausreichend Leistung bietet. Auf- oder Umrüstung sind aber in der Regel nicht vorgesehen.

Aktuelle NAS dienen nicht nur als Datenspeicher. Die komfortable Oberfläche lässt sich im Browser aufrufen und ermöglicht auch die Organisation von Bild-, Audio- und Video-Dateien. Die Inhalte lassen sich per App auf dem Smartphone oder Tablet abrufen oder auf TV-Geräte streamen.

Grafikchip und Multimedia

Aktuelle TV-Geräte bieten bereits standardmäßig Netflix, Amazon Prime Video, Youtube und andere Streamingdienste. Aufbau und Reaktionszeit der Oberfläche sind jedoch oft nicht befriedigend. Der Zugriff auf Mediaserver im lokalen Netzwerk (DLNA, UPnP) ist zwar möglich, die Navigation ist jedoch nicht besonders komfortabel.

Außerdem spielen TV-Geräte längst nicht jedes Format ab. Ein PC als Mediacenter ist deutlich flexibler und schneller. Ältere PCs bieten jedoch oft nur einen wenig leistungsfähigen Grafikchip. Für die Wiedergabe von SD-Videos reicht die Prozessorgrafik aus, meist aber nicht mehr für HD- oder 4K-Filme. Allerdings möchte man einen lärmenden Desktop-PC nicht gerne im Wohnzimmer unterbringen.

Kleine PCs mit Celeron-CPU können auch 4K-Videos ohne Ruckeln abspielen und von den passive gekühlten Geräten (Zotac ZBOX CI331 Nano, Odroid H3+) ist keine Lärmbelästigung zu befürchten.

Der Nachteil: Damit sich eine Multimediaoberfläche wie Kodi (oder Komplettpaket LibreElec) bequem vom Sofa aus per TV-Fernbedienung steuern lässt, benötigt man einen HDMI-CEC-Adapter. Eine Alternative ist ein Infrarot- USB-Adapter (beispielsweise FLIRC USB). Kodi lässt sich außerdem über eine Smartphone-App fernbedienen.

Der Raspberry Pi 4 unterstützt HDMI-CEC von Haus aus, sodass sich Kodi über die TV-Fernbedienung steuern lässt. Der Grafikchip reicht auch für 4K-Videos aus, und mit Modellen mit 4 oder 8 GB RAM ist die Oberfläche flüssig bedienbar.

Kodi spielt Inhalte von Samba-Freigaben oder von einem per USB angeschlossenen Laufwerk ab. Für Netflix & Co. nutzt man die Apps des Smart-TV. Ist das Gerät an einen PC-Monitor angeschlossen oder kein Smart-TV verfügbar, kann man auch Netflix und Amazon Prime Video in Kodi einbinden.

Bei den aktuellen Preisen des Raspberry Pi ist ein Amazon Fire TV Stick 4K für ungefähr 70 Euro zurzeit die bessere Alternative. Netflix und Amazon Prime Video sind vorinstalliert, weitere Anbieter lassen sich über Apps aus dem Amazon App Store nachinstallieren. Das kleine Gerät wird direkt mit dem HDMI-Anschluss des Fernsehers oder Monitors verbunden, es spielt 4K-Videos ab und die Bedienung ist angenehm flüssig. Eine Fernbedienung gehört zum Lieferumfang, die TV-Fernbedienung lässt ich per HDMI-CEC ebenfalls nutzen. Die Installation der Android-Kodi-App ist nur über Umwege möglich. Eine Beschreibung finden Sie hier.