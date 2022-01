Aliona Virsutiene hat Politikwissenschaften und Public Policy studiert, also Studienrichtungen, die man wohl keinem Director of Engineering zuschreiben würde. Dennoch haben sie Neugier, Mut und eine Portion Glück dahin geführt, wo sie heute ist. Der Weg in die Tech-Industrie begann mit zwei inspirierenden Frauen und deren Motivations- und Überzeugungskraft. Wären diese nicht gewesen, hätte Aliona wohl nie den Sprung zur Führungskraft in der IT-Welt gewagt.

Nun ist Aliona Virsutiene ist Director of Engineering bei Vinted, dem größten C2C-Online-Marktplatz für Second-hand-Mode. Sie leitet das über 40-köpfige Entwickler-Team des Unternehmens und ist überzeugt: Erfolg beginnt im Kopf.

Doch der Weg an die Spitze war für Aliona nicht immer einfach: Was für sie heute eine Selbstverständlichkeit geworden ist, stellte früher oft eine große Überwindung dar. Sie musste sich zunächst von dem festsitzenden Gedanken lösen, dass ein Mann besser für eine Führungsposition geeignet wäre als sie selbst. Sie überwand schließlich ihre Zweifel, indem sie sich bewusst machte, dass gerade die Vielseitigkeit in einem Team zu dessen Höchstleistung führt. Ihre Stärken, die auch in ihrer Weiblichkeit und Emotionalität liegen, sowie in den Bereichen Projektmanagement, Führungserfahrung und Kommunikationsfähigkeit führten Aliona Virsutiene schließlich an die Spitze.

Es ist mittlerweile ein alter Hut, aber nach wie vor ein aktuelles Thema: Die IT ist eine Männerdomäne.

Wie ist Aliona also überhaupt dazu gekommen, eine Stelle in der IT anzustreben? Bereits im jungen Schulalter faszinierten Aliona neben Sprachen vor allem Mathematik und Physik. Für MINT-Studienfächer galt schon damals das gesellschaftlich verankerte Bild des Computer-Nerds. Doch damit konnte sich Aliona nicht identifizieren. Sie strebte deswegen zunächst ein Studium der Politikwissenschaften und Public Policy an. Auch die Eventbranche und das damit verbundene Leiten von Projekten hatten es Aliona angetan.

Dabei sollte es aber nicht lange bleiben. Nach ihrem Abstecher in die Welt der Events erkannte Aliona, dass viele Prozesse einfacher ablaufen hätten können. Sie wollte mehr. Es packte sie neuer Ehrgeiz, denn sie wollte nun unbedingt in einem Sektor Erfahrungen sammeln, von dem man lernt, wie schnelle und exakte Prozesse ablaufen sollten. So zog es Aliona schließlich in die IT-Branche, in welcher sie sich von der IT-Projekt Managerin und Teamleiterin bis hin zur Abteilungsleiterin weiterentwickelte. Jahre später ist sie nun Director of Engineering bei Vinted, und spornt tagtäglich über 40 Software-Entwickler zu deren Spitzenleistung an.

Führung und Leitung technischer Teams ohne Engineering-Background

Als Director of Engineering ist Aliona für andere Mitarbeiter des Software-Teams verantwortlich, ohne jemals selbst Software-Engineering studiert zu haben - definitiv ungewöhnlich. Das hindert sie jedoch nicht daran, ihrem Team mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ohne entsprechende IT-Kenntnisse könnte Aliona ihr Team allerdings nicht durch aufkommende Herausforderungen und Probleme führen: Sie ist mit den wichtigsten IT-Konzepten vertraut und weiß, wie Software aufgebaut ist. Das war jedoch nicht immer der Fall. Als sie vor zehn Jahren in der Branche begann, musste sie sich genau mit diesen Dingen auseinandersetzen, um heute mit den Entwickler mithalten und diskutieren zu können.

Es ist Alionas Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich jeder Einzelne im Tech-Team bei der Arbeit motiviert und engagiert fühlt. Das Arbeitsklima steht genauso stark im Fokus wie die Priorisierung der Aufgaben und Ziele, sodass alle Teams wissen, was sie zu tun haben und sich dabei auch gegenseitig unterstützen können. Aliona leitet darüber hinaus auch die technischen Initiativen des Unternehmens und weiß, wie man eine bessere Organisationsstruktur aufbaut, damit Menschen und Teams erfolgreich sind.

Das Gemeinschaftsgefühl und ein klares Ziel zu haben, bilden den Grundkern eines Teams: Zusammenarbeit ist hier das A und O - im Endeffekt deckt man schließlich die sogenannten "Blind-Spots" voneinander ab. Während das Entwickler-Team über umfassendes technisches Know-how verfügt, sind es Projektmanagement, Führungserfahrung, Kommunikationsfähigkeit und Einfühlungsvermögen, die zu Alionas stärksten Attributen zählen.

Aliona hatte zunächst damit zu kämpfen, ihren inneren Kritiker und Selbstzweifel zu überwinden

Doch so selbstbewusst wie sie heute auftritt, war Aliona nicht immer. Sie musste zunächst ihre eigenen Selbstzweifel ablegen, diese gegen Selbstsicherheit austauschen und sich von den Gedanken lösen, nicht gut genug für eine bestimmte Position zu sein. Sie musste ihre Denkweise umkrempeln und, anstatt ihre Defizite in den Fokus zu rücken, ihre Stärken erkennen.

Gerade durch ihre Weiblichkeit bringt Aliona nämlich eine neue, frische Denkweise in das männerdominierte Team. Aufgrund ihrer Erfahrungen aus dem Agile Coaching und im Projektmanagement sowie durch die Führung verschiedener Teams, ist sie die richtige Ansprechpartnerin, um Meinungsverschiedenheiten vorzubeugen oder notfalls auch aus dem Weg zu räumen. Durch die Erkenntnis, dass sie sehr wichtige Fähigkeiten mitbringt, schaffte es Aliona, das notwendige Selbstbewusstsein aufzubauen, welches als Führungskraft notwendig ist.

Tatsächlich waren es zwei Frauen in Führungspositionen, die Aliona motivierten

Eine lange Zeit fragte sich Aliona, ob sie mit der Tech-Branche die richtige für sich ausgewählt hatte. Dies sollte sich jedoch bald ändern - Aliona lernte zwei Frauen in Führungspositionen kennen, die sie vom Gegenteil überzeugen konnten und somit alle Stereotypen, die sie über die Tech und IT-Branche hatte, verblassen ließen: Die beiden Frauen waren elegant, unfassbar smart, kommunikativ und wussten viel über Business-Beziehungen, Kulturen, Team-Dynamiken und auch wie man große Projekte steuert und managet. In der Überzeugung, dass Aliona neben großen Event-Produktionen auch IT-Projekte meistern würde, lud eine der beiden sie zu einem Bewerbungsgespräch zur IT-Projektleiterin ein.

Gesagt, getan. Bis heute ist sich Aliona sicher: "Hätten mich damals zwei Männer interviewt, oder für die IT begeistern wollen, wäre ich vermutlich nie bei Vinted oder einem anderen Tech-Unternehmen in der Führung gelandet".



