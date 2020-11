SAP-Systeme in einem Mix aus on-prem und Cloud werden zur Realität in Unternehmen. Wie CIOs hier durch Automatisierung Kontrolle und Sicherheit gewinnen, zeigt ein Live-Webcast der Computerwoche am 9. November um 11:00 Uhr.

Bernd Engist, CTO von Avantra, zeigt, wie IT-Entscheider mit einer SAP-Automatisierung den digitalen Wandel vorantreiben. Sie können SAP-Prozesse transparenter machen und sich mehr Kontrolle über ihre Systeme verschaffen, wodurch auch Auditierungen optimiert werden. Engist erklärt diese Vorteile anhand von Kundenbeispielen.

Fachjournalist Sven Hansel von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

