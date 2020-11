Als digitales Briefing für IT-Entscheider in Sachen SAP S/4HANA versteht sich ein Live-Webcast des CIO-Magazins am 01. Dezember von 11.00 bis 12.30 Uhr. Die Sprecher kommen von SAP, Suse und Accenture. Es geht um die Entscheidungen, die CIOs heute treffen müssen, damit ihre SAP-Landschaft auch in fünf Jahren noch zukunftsfähig ist.

Die Experten beantworten anhand eines konkreten Beispiels, welche Kriterien für On-Premise, Cloud und Hybrid sprechen. Die Teilnehmer erfahren, wie Kunden typischerweise eine Migration planen und durchführen.

Dann geht es um die Frage, wie SAP bei der Migration zu SAP S/4HANA in einem hybriden Umfeld unterstützt, und in welche Technologien Unternehmen jetzt investieren sollten. Der Sprecher von Suse führt aus, warum sich Suse für eine Cloud-basierte SAP S/4HANA-Umgebung entschieden hat, und welche Erfahrungen das Unternehmen bei der SAP S/4HANA-Einführung sammelt hat.

Fachjournalist Thomas Hafen vom CIO-Magazin moderiert den Live-Webcast.

