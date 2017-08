Vor allem jüngere Mitarbeiter legen großen Wert auf selbstbestimmtes Arbeiten: Sie sind viel unterwegs und oft ziehen sie das Home-Office oder das Kaffeehaus dem Büro vor. Unter diesen Voraussetzungen eine ganzheitliche Kommunikation zu gewährleisten, dazu braucht es einfach zu nutzende und überall einsetzbare Videokonferenzsysteme.

Denn viele Teams arbeiten auch über Ländergrenzen hinaus und daran scheitern viele herkömmliche Videokonferenzlösungen, sie sind oft zu teuer und zu unflexibel. Mitarbeiter wollen heute aus jedem Meeting-Raum heraus ohne großen Aufwand in Bild und Ton mit Kollegen, Kunden und Partnern kommunizieren und zusammenarbeiten, egal wo sich diese auf der Welt befinden.

In dem kostenlosien ChannelPartner-Webinar mit Logitech am 13. September erfahren Sie:

wie schnell Sie Ihre Kunden mit modernen Videokonferenzsystemen ausstatten können

welche Vorteile die neuen Kommunikationslösungen bieten

welche Voraussetzungen Sie für den Vertrieb dieser Videokonferenzsysteme mitbringen sollten

und wie einfach die Installation einer solchen Kommunikationslösung vor sich geht

Mit dem Vertrieb und der Installation von modernen Videokonferenzsystemen können Sie sich ein neues lukratives Geschäftsfeld aufbauen. Seien Sie also dabei, wenn Ihnen René Schulz von Logitech in dem ChannelPartner-Webinar am 13. September ab 11:00 Uhr erklärt, wie Sie den Ruf eines erfolgreichen Videokonferenzexperten in kürzester Zeit erlangen können.

Moderiert wird das Webinar vom ChannelPartner-Mitarbeiter Dr. Thomas Hafen. Hier geht es zur Anmeldung:

