Zumindest diese Erkenntnis hat sich langsam durchgesetzt: Ohne besondere Anstrengungen in Sachen Aus- und Weiterbildung dürften es Arbeitgeber schwer haben, ihre Belegschaft in die neue digitale Welt mitzunehmen. Und natürlich gibt es mittlerweile viele positive Beispiele, wie sich das bewerkstelligen lässt, was in Unternehmen passiert und welche Tools und Technologien dabei zum Einsatz kommen. Und genau darum soll es auf diesem ersten Lernkongress der COMPUTERWOCHE gehen - eine Mischung aus Vorträgen mit Wissenschaftlern, Personalern, IT-Verantwortlichen, aber auch praktischen Vorführungen.

Lernen für Industrie 4.0

Den Anfang macht der Vizepräsident der Hochschule München, Klaus Kreulich, der einen Überblick darüber geben will, welche digitalen Kompetenzen notwendig sind und in welchen Feldern und wie Fach- und Führungskräfte weiterqualifiziert werden können.



Philipp Ramin vom Innovationszentrum für Industrie 40 und Startup-Gründer sowie Bildungsexperte Jonathan Sierck wollen aufgrund ihrer Projekte darüber berichten, welche Technologien und Lernkonzepte am ehesten heute zum Einsatz kommen und welche Trends sich dabei abzeichnen.



Den Vormittag schließt die neue Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager (BPM), Inga Dransfeld-Haase ab, die sowohl aus ihrer Perspektive als Verbandschefin aber auch als Personalleiterin bei Nordzucker erläutert, warum digitales Lernen ein Motor für die Personalarbeit 4.0 sein wird.

Vorträge von SAP- und MSC-Manager

Den Nachmittag gestalten die beiden Praktiker Daniel Vonier von SAP und Hubert Hoffmann von der weltgrößten Container-Reederei MSC. Vonier verantwortet bei seinem Arbeitgeber die weltweiten Lernaktivitäten und erklärt, mit welchen Lernangeboten, -ansätzen und Methoden in einer agilen Organisation gearbeitet wird. Hoffmann, seines Zeichens CIO und CDO kümmert sich bei seinem Arbeitgeber auch um das Thema digitale Aus- und Weiterbildung und verfolgt den Ansatz, dass die Jungen mit den aktuell gefragten Kenntnissen die Alten mitnehmen und dass ein intensiver Gedankenaustausch stattfinden muss, von dem beide Seiten profitieren.

Die Mittagszeit und der Spätnachmittag sind für Praxispräsentation und Demonstrationen vorgesehen. Junge Firmen wie Learning Lab, Masterplan.com, Von Morgen Learning und Experten vom Regensburger Innovationszentrum zeigen, wie sich von Videos, über sogenannte Lern-Nuggets bis hin zu Virtual-Reality- Brillen in der betrieblichen Bildung einsetzen lassen und wie sich neues Know-how spielerisch vermitteln lässt.

Die Veranstaltung wendet sich vor allem an Personal- und Weiterbildungsexperten, aber auch an Fach- und Führungskräfte aus den Fachbereichen, die sich darüber informieren wollen/müssen, wie sie ihre Mitarbeiter fitmachen können für das digitale Zeitalter. Erwartet werden rund 200 Teilnehmer. Die Veranstaltung findet im Business Park der Gemeinde Hallbergmoos statt.

Der Kongress im Überblick

Anmeldung unter: lernen21.computerwoche.de

Termin: Mittwoch, 27. November 2019

Ort: Airport Business Center im Munich Airport Business Park

Ticketpreis: 199 Euro (+ MwSt)

Weitere Infos erteilt gerne CW-Redakteur Hans Königes (hkoeniges@idg.de).