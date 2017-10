Klar ist, dass die Digitalisierung unsere Unternehmenslandschaft maßgeblich verändern wird. Es bleibt aber die Frage wie wir uns am besten darauf einstellen und welche Schritte wir unternehmen können. Vier führende Digitalisierungsexperten werden anhand ihrer mit dem DLA-Award ausgezeichneten Transformationsinitiativen auf dem Dell EMC Forum Antworten geben:

Continental: Der Automobilzulieferer stieß eine konzernweite Initiative an, um Mitarbeitern ohne tiefergehende Programmierkenntnisse Big Data Analytics näherzubringen. Vorgestellt wird das Projekt von Dr. Arne Beckhaus, dem Head of Big Data & Digital Transformation bei Continental.

Deutsche Bahn: In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der RWTH Aachen macht die Deutsche Bahn technische Unterlagen für alle Techniker im Konzern digital verfügbar. Der direkte Zugriff am Arbeitsplatz spart Zeit und erlaubt Einblicke in den Wissensschatz erfahrener Kollegen. Erfahren Sie mehr über diese Initiative von Prof. Michael Mielke, Teamleiter Unternehmenssteuerung & Informationsmanagement bei der Deutschen Bahn AG.

Südleasing berichtet unter anderem über das hauseigene Digitalisierungsprogramm "Transform IT", das sich den Aufbau eines Digitalen Ökosystems zum Ziel gesetzt hat. Treffen Sie Dr. Ulrich Reidel, CIO und CDO der SüdLeasing GmbH, auf dem Dell EMC Forum.

SPIE SAG: Der Energie-Infrastrukturdienstleister hat die Auftragsabwicklung digitalisiert und Kundensysteme integriert. Damit gelang es erstmals, Monteure und Bauleiter deutlich bei ihrer Arbeit zu entlasten. Erfahren Sie mehr Details von Dr. Egmont Foth, CTO & CIO bei der SPIE GmbH Deutschland und Zentraleuropa.

