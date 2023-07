Verbinden Sie einen USB-Speicher mit der Fritzbox, so wird der Router zum Netzwerkspeicher. Dann kann er als Multimedia- Server auch Musik, Fotos und Filme für Geräte im Heimnetz bereitstellen. Beim Zugriff außerhalb des eigenen Netzwerkes ist diese NAS-Funktion der Fritzbox aber nicht besonders komfortabel, wenn Sie Filme aus dem heimischen Netzwerk streamen wollen.

FRITZ!NAS-Option nutzen

Normalerweise ist die Myfritz-App die erste Wahl für den Fernzugriff übers Internet auf die Fritzbox - sofern Sie die App vorher im eigenen WLAN mit der Fritzbox eingerichtet haben und in der App die Einstellung "Nutzung von unterwegs" aktiviert ist.

Mit der App erreichen Sie über die Option "FRITZ!NAS" direkt die Inhalte des Speichers, den Sie mit dem USB-Anschluss des Routers verbunden haben. Wollen Sie aber etwa einen Film auf dem Smartphone abspielen, indem Sie auf die entsprechende Videodatei tippen, beginnt das Smartphone, die Datei herunterzuladen, statt sie wiederzugeben. Das kostet Zeit, Speicherplatz und Datenvolumen.

Zugriff über den Browser

Eine Alternative ist der Smartphone-Zugriff auf Fritz-NAS mit dem Browser: Dazu müssen Sie ein Myfritz-Konto auf dem Router einrichten, was Sie im Menü unter "Internet -› MyFRITZ!-Konto" erledigen. Außerdem benötigen Sie ein Fritzbox-Benutzerkonto, dem unter "Berechtigungen" sowohl der Zugang zu den NAS-Inhalten als auch der Zugang auf die Fritzbox aus dem Internet erlaubt ist:

Aktivieren Sie deshalb im Fritzbox-Menü diese beiden Optionen im gewünschten Konto. Durch die Verbindung mit dem Myfritz-Konto erhält Ihre Fritzbox eine Internetadresse, über die Sie dank des DynDNS-Dienstes von AVM immer erreichbar ist. Diese Myfritz-Adresse finden Sie im Menü der Fritzbox unter "Internet -› MyFRITZ!-Konto" im Abschnitt "MyFRITZ!-Internetzugriff".

Ergänzen Sie sie am Ende mit /nas, kommen Sie direkt auf die Anmeldeseite von Fritz-NAS: Dort geben Sie die Zugriffsinfos des Benutzerkontos ein, das Sie für den Fernzugriff eingerichtet haben. Jetzt sehen Sie den NAS-Dateimanager der Fritzbox so, als würden Sie im Heimnetz auf die NAS-Funktion der Fritzbox zugreifen:

Klicken Sie dort auf eine Videodatei, startet direkt die Wiedergabe. Um Fritz-NAS in Zukunft schneller zu erreichen, sollten Sie die dafür notwendige komplizierte Webadresse als Browser- Lesezeichen abspeichern.

Fernzugriff via VPN

Ein bisschen komfortabler funktioniert der Fernzugriff auf Fritz-NAS per VPN. Nutzen Sie hierzu am besten Wireguard, das Fritzbox-Modelle mit Fritz-OS 7.50 unterstützt. Wenn Sie die VPN-Verbindung übers Smartphone aktiviert haben, so befindet sich das Handy logisch im Heimnetz.

Sie können also im Browser mit fritz.box/nas direkt auf die Inhalte des externen Speichers zugreifen und zum Beispiel Filme sofort abspielen. Wollen Sie öfter über VPN streamen, empfiehlt es sich, eine Dateimanager-App auf dem Smartphone zu installieren: Dort lässt sich Fritz-NAS dann als Speicherort wie ein Netzlaufwerk im Windows-Explorer dauerhaft einrichten und schnell erreichen. (PC-Welt)