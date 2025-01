An der Digitalisierung führt kein Weg vorbei. Wer hier vor den Bug kommt, sichert sich einen entscheidenden wirtschaftlichen Vorsprung. Große Konzerne nutzen den Vorteil, dass sie ihre Transformationsprozesse mit der eigenen IT bewältigen oder an externe Dienstleister auslagern können. Kleinere und mittlere Unternehmen haben mit Fachkräftemangel und begrenzten Budgets aber besonders zu kämpfen.

Hier kommen Low-Code-Tools ins Spiel: Diese Tools ermöglichen es, Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekte effizient anzugehen. Dafür braucht es nur wenig Personal, die nicht einmal umfassende Programmierkenntnisse benötigen und wenig Geld, da eine aufwändige Software-Entwicklung wegfällt. Die Tools adressieren dabei die zentralen Herausforderungen vieler Unternehmen bei der Digitalisierung: IT-Fachkräftemangel, lange Entwicklungszeiten und hohe Kosten. Die Anwendungen entstehen laut Forrester bis zu zehnmal schneller. Außerdem sind sie schnell anpassbar und einfach zu erweitern, was besonders für mittelständische Unternehmen attraktiv ist.

Das verbirgt sich hinter Low-Code-Tools

Mit Low-Code-Plattformen lassen sich Anwendungen mithilfe von Bausteinen erstellen, oft intuitiv per Drag-and-Drop. Dafür braucht es weder umfangreiche Programmierkenntnisse noch komplexe Codes: Der Entwicklungsaufwand reduziert sich also erheblich. Zudem lassen sich die Plattformen dank Schnittstellen (z. B. REST-APIs) unkompliziert in bestehende Systeme integrieren.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Anwendungen werden schneller entwickelt, Ressourcen gezielt entlastet und Fachabteilungen handlungsfähiger. Low-Code-Tools können sowohl von fachmännischen Entwicklern als auch von Citizen Developers genutzt werden, also technisch kundigen Beschäftigten aus den hauseigenen Abteilungen. Das entlastet das firmeneigene IT-Department und lässt die Abteilungen eigenständig maßgeschneiderte Lösungen erstellen. Dazu zählen zum Beispiel Anwendungen für das Kundenmanagement oder die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Gerade Unternehmen, die über keine eigenen Entwicklerteams verfügen, profitieren hiervon.

Low-Code als strategisches Werkzeug für IT-Dienstleister und -Händler

Für Anbieter bieten Low-Code-Plattformen eine gute Möglichkeit, ihre Kunden bei der digitalen Transformation gezielt zu unterstützen. Mehr als 80 Prozent befragter IT-Manager bekräftigen, dass die Softwareentwicklung mit Low-Code-Tools weniger Geld kostet. Dank vorgefertigter Bausteine wird die Entwicklungszeit erheblich verkürzt. IT-Dienstleister und -Händler können Kunden also schneller Ergebnisse liefern und trotzdem langfristig bei kommenden Projekten zur Seite stehen. Denn die Anwendungen können je nach Bedarf fix angepasst und erweitert werden.

Während das IT-Department seinen Fokus auf Governance und IT-Sicherheit legen kann, wird es den Fachabteilungen ermöglicht, ihre spezifischen Anforderungen eigenständig und zügig umzusetzen. Die Kunden können sich zudem darauf verlassen, dass die Low-Code-Plattformen höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Sie sind DSGVO-konform und bieten eine Datenverschlüsselung und -authentifizierung. Natürlich können auch Anbieter selbst auf Low-Code-Tools zurückgreifen. Die Kunden erhalten so maßgeschneiderte digitale Lösungen, die nicht nur kostengünstig, sondern auch innerhalb weniger Wochen einsatzbereit sind.

Erweitertes Serviceangebot

Low-Code-Apps sollten nicht überstürzt eingeführt werden. Die Anwendungen können ohne eine klar definierte Governance zur Schatten-IT im Unternehmen werden. Zwar verfolgen Beschäftigte damit oft nur das Ziel, bestehende Lücken in der IT-Infrastruktur zu schließen. Aber unkoordinierte Anwendungen außerhalb der Kontrolle des IT-Departments bringen erhebliche Sicherheitsrisiken mit. IT-Dienstleister und -Händler sollten deshalb mit ihren Kunden rechtzeitig Standards definieren, um die Compliance sicherzustellen.

Dabei sollten sich Anbieter nicht nur auf Beratungsdienstleistungen beschränken. Sie können direkt dabei helfen, die Governance-Modelle im Unternehmen zu implementieren. Sie sollten die Kundenfirmen aktiv dabei unterstützen, klare Standards und Sicherheitsrichtlinien für den Einsatz von Low-Code-Tools zu definieren. Dazu gehört nicht nur die Einhaltung von Datenschutzstandards, sondern auch die Festlegung von Rollen und Verantwortlichkeiten im Umgang mit den Plattformen. Dazu bieten sich auch Schulungen für die Citizen Developer an, damit diese ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen können und die Tools sicher benutzt werden.

Schlüssel zur digitalen Transformation

Korrekt eingesetzt, profitieren Unternehmen und IT-Dienstleister oder -Händler vom Einsatz der Low-Code-Plattformen. Sie ermöglichen IT-Departments, effizienter zu arbeiten, Kosten zu reduzieren und die Zusammenarbeit mit Fachbereichen deutlich zu verbessern. Schnellere Entwicklungszeiten, nahtlose Integrationsmöglichkeiten und eine geringere Abhängigkeit von spezialisierten Entwicklern machen Low-Code zum Katalysator der digitalen Transformation. IT-Leiter und -Entscheider, die Low-Code strategisch implementieren, schaffen nicht nur Entlastung für ihre Teams. Sie verwandeln das IT-Department in einen zentralen Innovationsmotor. Unternehmen bauen so eine skalierbare und zukunftsfähige digitale Infrastruktur auf, die mit den wachsenden Anforderungen an das Unternehmen mithält.

Für Anbieter eröffnen sich neue Geschäftsmöglichkeiten. Die Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen wird gestärkt, da die Low-Code-Plattformen weniger komplex sind und schneller zu Ergebnissen führen. Je nach Anforderung können Projekte hochindividuell auf bestimmte Prozesse zugeschnitten werden. IT-Dienstleister und -Händler wandeln sich von einem reinen "Technologieanbieter" hin zu einem strategischen Partner für die digitale Transformation.



Mehr zum Thema "Low Code":



Low-Code-Plattformen bei öffentlichen Auftraggebern

Worauf es bei Low Code ankommt

Low-Code-Anbieter und der Channel