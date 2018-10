Axel Jahn ist CEO der diva-e Digital Value Enterprise GmbH, die Ende 2015 aus dem Zusammenschluss von sechs Internet-Spezialisten entstanden ist. Als gefragter strategischer Berater unterstützt er vor allem im Themenbereich der digitalen Transformation – speziell in der Retail- und Maschinenbaubranche. Der Diplom-Informatiker verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Unternehmensberatung rund um die Entwicklung und Implementierung anspruchsvoller IT-Lösungen: vom E-Commerce-Portal bis zur Social Enterprise-Plattform. Darüber hinaus ist er Experte im Bereich des agilen Projektmanagements mit Scrum.