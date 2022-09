Integration, Vernetzbarkeit, Flexibilität, digitale Transformation: Beim Blick auf die großen Themen der modernen Arbeitswelt kristallisiert sich branchenübergreifend zunehmend der Wunsch heraus, die Potenziale der eigenen Daten und Analysen zu entfesseln, um damit nachhaltige Synergieeffekte für das Personal und das Business zu schaffen. Schließlich müssen Unternehmen und Organisationen permanent auf der Suche nach Chancen und Möglichkeiten sein, ihre Position im Wettbewerb zu verbessern. Allerdings räumten im "Fujitsu Image Scanners Forschungsbericht zur Geschäftsanalytik" auch 35 Prozent von 1200 befragten Entscheidern ein, noch keine konkreten Pläne hinsichtlich der digitalen Transformation zu verfolgen. Einigkeit herrscht hingegen bei dem Punkt, dass sich papierbasierte physische Dokumente nicht selten als Flaschenhals herausstellen. Nicht zuletzt erscheint es nur konsequent, diese zu scannen und einen digitalen Zwilling zu erschaffen.

Entsprechend dürfte auch im Jahr 2022 kaum ein Büro ohne Scan-Lösung oder Multifunktionsgerät zu finden sein. Doch selbst die beste Hardware ist nicht viel wert, wenn dahinter keine leistungsfähige Software. steht, die gescannte Informationen im Idealfall vollständig automatisch extrahiert und mit wenigen Handgriffen für die eigenen Teams zugänglich macht. Die gute Nachricht: Eine Vielzahl an namhaften Anbietern verspricht eine - zumindest auf den ersten und manchmal sogar auf den zweiten Blick - vergleichbare Bandbreite an Lösungen. Die schlechte Nachricht: Für Verantwortliche in Unternehmen macht es besagte Auswahl umso schwieriger, die perfekte Lösung zu finden.

Workflows werden effizienter

Ein wichtiger Punkt bei der Entscheidungsfindung ist das optimale Zusammenspiel von Hard- und Software. Ist es daher nicht naheliegend, auf eine Software setzen, die speziell auf eine bestimmte Hardware zugeschnitten wurde? Genau das bietet PFU (EMEA) Limited mit PaperStream Capture und PaperStream Capture Pro. Das Paket arbeitet Hand in Hand mit dem gesamten Scanner-Portfolio der SP- und fi-Serie und deckt die grundlegenden Bedürfnisse vieler Anwender und Unternehmen ab. Zu den Vorteilen zählen das intuitive Aufsetzen sowie der einfache Betrieb, eine automatisierte Stapelerfassung und damit einhergehend rationalisierbare Arbeitsabläufe. Kurzum: PaperStream Capture sorgt für Automatisierung und effizientere Workflows.

Die Software setzt in Sachen Effizienz noch einen drauf, denn PaperStream Capture wurde in er Pro-Version um ein fortschrittlicheres Metadatenerfassungs- und Validierungstool erweitert. Sie kann bis zu 100 erweiterte Metadatenfelder erfassen, unterstrichenen, einfachen oder umrandeten Text erkennen und dadurch erneute Scans überflüssig machen, da kein Bild mehr im Nachhinein korrigiert werden muss. Skalierbarkeit und maximaler Durchsatz werden damit auf ein neues Level gehoben.

Außerdem können mehrere Arbeitsplätze mit Lizenzen ausgestattet werden, um die verschiedenen Teile des Erfassungsprozesses (Scannen, Extrahieren und Freigeben) parallel zu schalten. Dadurch beschleunigt sich der Prozess noch einmal spürbar. Die Pro-Software unterstützt auch den Import von Datendateien aus anderen Quellen, einschließlich Multifunktionsgeräten. Sie ist einfach zu bedienen und verfügt über kosteneffiziente Premium-Funktionen, die von PFU entwickelt wurden. Kurzum: ausreichender Funktionsumfang - ohne überflüssigen Schnickschnack.

Alles aus einer Hand

Um vom vollen Funktionsumfang von PaperStream Capture Pro zu profitieren, bietet es sich an, nicht auf Geräte verschiedener Hersteller zu setzen, sondern eine Scanner-Flotte von Fujitsu einzusetzen. Da sich Unternehmen verstärkt in Richtung Integration bewegen, ist mehr denn je ein systemischer Ansatz gefragt. Dabei wirkt sich die Qualität einzelner Arbeitsschritte spürbar auf das Gesamtergebnis aus. Um sich einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb zu sichern, ist qualitativ hochwertiger Input von entscheidender Bedeutung - ebenso wie die Fähigkeit, jederzeit darauf zugreifen zu können. Und genau das ermöglichen PaperStream Capture und PaperStream Capture Pro: Die Lösungen ermöglichen es, das Output-Management zu maximieren, zu optimieren, zu skalieren und zu automatisieren.

