Sollte die Methode mit Markieren und Kopieren mal nicht klappen, können Sie auch einen Screenshot der Tabelle aufnehmen. Damit der Screenshot nur die Tabelle und nicht den gesamten Bildschirm enthält, können Sie die Tastenkombination Win-Shift-S drücken.

In der Folge ziehen Sie mithilfe der Maus ein Rechteck nur um den Bereich der Tabelle. Hierdurch wandert der Screenshot in die Zwischenablage. In Excel wählen Sie die Registerkarte "Daten" und dort im Bereich "Daten abrufen und transformieren" den Befehl "Von Bild -› Bild aus Zwischenablage".

Excel importiert dann den Screenshot und zeigt die Daten daraus auf der rechten Seite zum Kontrollieren und Einfügen an.

(PC-Welt)