Das Jahr 2017 war geprägt von einer Vielzahl von Cyber-Attacken. Krypto-Trojaner wie Wanna Cry, Petna und Bad Rabbit verursachten weltweit in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen massive Schäden. Mit der Einbindung von IoT-Systemen in Botnetze sind neue Angriffsmuster entstanden; Beispiele dafür sind IoT_reaper und IoTroop.

Sind Organisationen unzureichend geschützt, bleiben die Eindringlinge meist lange unentdeckt. Sie breiten sich in den Unternehmensnetzen weiter aus und entwenden sensible Daten oder rekrutieren "digitale Armeen", die dann beispielsweise für Denial-of-Service-Attacken (DoS) oder für Angriffe auf kritische Infrastrukturen von Banken, Versicherungen, Energieversorgern oder Transport- und Verkehrsunternehmen Verwendung finden.

