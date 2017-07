Eine DMP ist auf die Sammlung und Verwaltung von Internet-Nutzerdaten für werbliche Zwecke ausgerichtet. Dazu gehören alle Arten von Interaktionen einschließlich Mediakampagnen und On-Site Aktivitäten. Die DMPs haben zudem das Bestreben, Kundendaten aus dem CRM, wie zum Beispiel bisherige Transaktionen - auch offline - in das System einfließen zu lassen. Durch die Anbindung an eine Demand Side Platform (DSP) wird die Aktivierung der Datensegmente für das Marketing in Form von Programmatic Advertising ermöglicht.

Unternehmen, die eine DMP einführen, verfolgen in der Regel folgende Zielstellungen:

einheitlicher Blick auf den Kunden unter Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Unternehmensbereichen

Aktivierung von Kundendaten für das Marketing mit dem Ziel, dieses ganzheitlich aus einem System heraus zu betreiben

relevantere Werbebotschaften und bessere (genauere) Zielgruppenansprache über alle Marketingkanäle

Wahrung der Datenhoheit des Unternehmens über kundenrelevante Informationen

In Abgrenzung zur DMP steht eine Customer Data Platform (CDP), die darauf ausgelegt ist, Kundeninteraktionen am Point of Sales (POS), via Callcenter oder auch per E-Mail zu sammeln. Die Kontaktinformationen in der CDP sind personenbezogen und können aus diesem System somit nicht für Programmatic Advertising aktiviert werden. Die Daten darin dienen häufig analytischen Zwecken, um zum Beispiel Customer Lifetime Values zu berechnen und über Predictive Analytics Kundenverhalten vorherzusagen. Auf dieser Basis sind Anwendungen für ein intelligenteres Dialogmarketing möglich.

Die DMP kann ebenso für den Kundendialog genutzt werden, bietet aber noch weitere Möglichkeiten. Die Herausforderung besteht darin, dass dabei ausschließlich mit anonymisierten Profildaten gearbeitet wird. Über Programmatic Advertising können hohe Reichweiten in der Ansprache bestehender und potenzieller neuer Kunden generiert werden und ist es möglich, die Werbeaussteuerung genau zu gestalten und Nutzerinteraktionen präzise zu messen. Damit das Ziel, hierfür alle relevanten Daten zusammenzubringen, gewahrt bleibt, ist es notwendig, eine Verknüpfungen sowohl zu CRM-Daten wie auch der Werbeauslieferungsseite herzustellen. Dies erfolgt über das Matching von Cookies und Werbe-IDs.

Was kann eine DMP für das Marketing leisten

Die programmatische Marketing-Steuerung aus der DMP heraus zielt im Regelfall auf (im Bedarfsfall auch sehr granulare) Kundensegmente ab, die gemeinsame Merkmale aufweisen. Durch den Ausschluss von Bestandskunden aus der Kampagne und die Modellierung statistischer Zwillinge der wertvollsten Käufer können über Prospecting beziehunsweise Lookalike-Targeting gezielt neue Kunden geworben werden, die einen vergleichbaren Kundenwert aufweisen.

Genauso können gezielt Maßnahmen zur Bestandskundenreaktivierung umgesetzt werden. Da die programmatische Aussteuerung gebotsbasiert erfolgt ist es möglich, unterschiedlichen Kundenwertigkeiten unterschiedliche (jeweils angemessene) Preise im Mediaeinkauf zuzuweisen, so dass eine höhere Kampagneneffizienz erreichbar ist.

Unter Berücksichtigung von Interaktionen mit Werbemitteln und der eigenen Website, kann in der Neukundenansprache ein sogenanntes Sequential Messaging oder auch Storytelling umgesetzt werden. Ein Automobilhersteller beispielsweise kann seine Interessenten, die bereits eine Fahrzeugkonfiguration durchgeführt haben, individueller ansprechen und persönliche Wunschfarben in den ihnen angezeigten Werbemitteln berücksichtigen. Eine Fluglinie würde die gesuchten Destinationen berücksichten und diese in der auf die entsprechenden Nutzer ausgerichteten Werbung aufgreifen. Auch bisherige Werbekontakte können berücksichtigt werden, so dass der Konsument jeweils einen anderen (idealerweise auf den vorherigen aufbauenden) Werbespot angezeigt bekommt, als beim letzten Kontakt.

Die 6 Phasen des Customer Lifecycle im Überblick

Forrester Research bezeichnet die sechs Phasen des Customer Lifecycle so: Discover, Explore, Buy, Use, Ask und Engage. Für jede dieser Phasen werden Technologien benannt, die die angestrebten Ziele des Unternehmens unterstützen. 1. Discover

Die Kunden müssen erst einmal auf Marken, Produkte und Services aufmerksam werden und sich informieren können. Auf der Technologie-Ebene heißt das, dass Informationen fließen müssen: auf der eigenen Website, über Social Media-Angebote wie Facebook oder durch klassische Werbung. 2. Explore

In der zweiten Phase orientieren sich die Kunden weiter. Sie vergleichen Ratings und Produktkritiken, besuchen Shops und Webshops, vergleichen Angebote und treten mit dem Anbieter in Kontakt. Was gilt es hier zu tun? "Ihre Lösungen müssen es den Kunden einfach machen, das alles zu tun", rät Forrester. 3. Buy

Wer in dieser Kaufphase schlecht aufgestellt ist, droht Kunden zu verlieren - womöglich für immer. 81 Prozent der US-Kunden besuchen Websites nicht wieder, wenn man sie dort vergrätzt hat. Und mehr als 70 Prozent meiden fürderhin auch die physischen Läden der Unternehmen, die sie online enttäuscht haben. Technologie muss an dieser Stelle für einen reibungslosen Kaufvorgang sorgen. Laut Forrester sollten die Lösungen den Review-Prozess von Produktbesonderheiten unterstützen, übersichtlich sein, für die Kunden verständlich sein und Hilfestellungen bieten, falls Probleme auftreten. 4. Use

Irgendwann verfügen die Kunden über das Produkt und bilden sich ihre Meinung darüber. An dieser Stelle gilt es, Customer Usage-Daten einzufangen, aus den sozialen Netzwerken oder über eingebettete digitale Funktionalitäten. Auf Grundlage dieser Daten gilt es an der Optimierung und Innovation der eigenen Angebote zu feilen. 5. Ask

Auch nach dem Kauf suchen die Kunden nach Hilfe und Unterstützung und wollen ihre Fragen adressieren können. Lösungen müssen dafür sorgen, dass das über alle Kanäle hinweg leicht und wirksam funktioniert. 6. Engage

Kunden wollen langfristig gebunden werden Auf der technologischen Ebene lässt sich das unter anderem durch Programme wie Voice of the Customer (VOC) oder Customer Experiment Measurement befördern.

Die programmatische Werbung wird über Display- und Video-Advertising sowohl auf dem Desktop wie mobil angezeigt. Die DMP ermöglicht es grundsätzlich, das Nutzerprofil geräteübergreifend anzusprechen und die gesamte Kontaktfrequenz zu optimieren, um eine Effizienzsteigerung des Mediabudgets zu bewirken.

Fortgeschrittene DMP-Szenarien für die Hinzunahme des Offline-Kaufverhalten der eigenen Kundschaft berücksichtigen die Daten aus eigenen Kundenkarten-Programmen oder aus mobilen Apps - zum Beispiel über Coupons. So kann abgebildet werden, welches Zubehör beziehungsweise welche Zusatzleistung dem Kunden sinnvoll angeboten werden kann oder auch welches Produkt nicht mehr beworben zu werden braucht.

Da der eigenene Datenbestand von Unternehmen Einschränkungen unterworfen ist - unter anderem aufgrund der Kundenanzahl und gegebenenfalls auch beschränkter Möglichkeiten der Online-Interaktion von Kunden mit dem Unternehmen- ermöglicht die DMP im Regelfall eine Anreicherung mit Fremddaten. Hierbei können 3rd Party-Daten von darauf spezialisierten Anbietern wie auch 2nd Party-Daten aus vom Unternehmen selbst vereinbarten Datenpartnerschaften integriert werden.

Verfügbar sind dabei zum Beispiel externe Kaufabsichtsdaten, die wiederum eine darauf zugeschnittene Ansprache ermöglichen. So könnte eine Versicherung einen angehenden Autokäufer gezielt mit der KFZ-Versicherung bewerben. Im Bereich von Datenpartnerschaften wäre denkbar, dass sich die Fluglinie mit einem Telekommunikationsanbieter zusammenfindet, um B2B-Kundendaten zu teilen.

Welche Herausforderungen bestehen für den Einsatz im Unternehmen

Neben der Bereitschaft der beteiligten Abteilungen, unterschiedliche Daten zusammenzuführen, stehen Unternehmen, die eine DMP implementieren möchten, in erster Linie vor dem Problem, wie sie einzelne Anbieter bewerten sollen. Daher ist es unbedingt erforderlich, zuerst eine Datenstrategie im Unternehmen zu erarbeiten. Diese sollte dann in konkrete Marketing-Usecases übersetzt werden, auf deren Umsetzbarkeit die einzelnen Lösungen schließlich geprüft werden müssen. Selbstverständlich stellen sich rechtliche Herausforderungen, insbesondere auch vor dem Hintergrund der im Mai 2018 kommenden europäischen Datenschutzgrundverordnung. Werbetreibende stehen daher vor der Entscheidung, ob sie den Implementierungsprozess Inhouse steuern, über externe Berater oder im Zusammenspiel mit dem selektierten Lösungsanbieter umsetzen.

Ein Gesetz für alle

EU-weit gelten die gleichen Datenschutzregeln. Das bedeutet auch eine gestiegene Verantwortung und Haftung für alle, die persönliche Daten verarbeiten. "Recht auf Vergessen"

Wollen Nutzer ihre Daten nicht weiter verarbeitet sehen, werden diese gelöscht - vorausgesetzt, es spricht aus juristischer Sicht nichts dagegen. "Opt-in" statt "Opt-out"

Sollen persönliche Daten verabeitet werden, müssen Nutzer aktiv zustimmen (und nicht aktiv widersprechen wie bisher). Recht auf Transparenz

Nutzer haben ein Recht auf Transparenz - sie dürfen erfahren, welche Daten über sie gesammelt und wie diese verarbeitet werden. Zugang und Portabilität

Der Zugang zu den bei Dritten über einen selbst gespeicherten Daten soll einfacher möglich sein. Zudem ist die Dartenportabilität zu gewährleisten - also sicherzustellen, dass persönliche Informationen leichter von einem Dienstanbieter zu einem anderen übertragen werden können. Schnellere Meldung

Tritt ein Datenverlust auf, müssen Unternehmen und Organisationen im Regelfall binnen 24 Stunden, mindestens aber so schnell wie möglich ihrer behördlichen Meldepflicht nachkommen. Weniger Behördenchaos

Unternehmen müssen sich nur noch mit einer einzigen Aufsichtsbehörde auseinandersetzen - und zwar dort, wo sie ihren Hauptsitz haben. Grenzübergreifend

Privatanwender dürfen jeden Fall von Datenmissbrauch an ihre nationale Aufsichtsbehörde melden - selbst dann, wenn die betroffenen Daten im Ausland verarbeitet wurden. Erweiterter Geltungsbereich

Die EU-Richtlinie gilt auch für Unternehmen, die keinen Sitz in der EU haben, sobald sie Waren oder Dienstleistungen in der EU anbieten oder auch nur Online-Marktforschung unter EU-Bürgern betreiben. Höhere Bußgelder

Verstößt ein Unternehmen gegen die Datenschutzbestimmungen, droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes. Bürokratieabbau

Administrative Umstände wie Meldepflichten für Unternehmen, die persönliche Daten verarbeiten, entfallen. Erst ab 16

Die rechtswirksame Anmeldung bei Internetnetservices wie Facebook oder Instagr.am soll Jugendlichen im Regelfall erst ab 16 Jahren möglich sein - weil sie erst ab diesem Lebensalter eine gültige Einwilligung in die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten geben können. Nationale Gesetze sollen laut Datenschutzverordnung hier aber Ausnahmen möglich machen. Stärkung der nationalen Aufsichtsbehörden

Nationale Datenschutzbehörden werden in ihren Kompetenzen gestärkt, so dass sie die neuen EU-Regeln besser umsetzen können. Unter anderem dürfen sie einzelnen Unternehmen verbieten, Daten zu verarbeiten. können bestimmte Datenflüsse stoppen und Bußgelder gegen Unternehmen verhängen, die bis zu zwei Prozent der jeweiligen weltweiten Jahreseinkünfte betragen. Darüber hinaus dürfen sie Gerichtsverfahren in Datenschutzfragen anstrengen. <br /><br />(Quelle: Forrester Research)

Für den operativen Bereich bestehen durchaus komplexe Herausforderungen in der Schaffung einer Unternehmenskultur, die datengetriebenes Marketing begrüßt und versteht und in der Gewinnung oder Qualifizierung von Spezialisten. Um zielführende Strategien zu entwickeln, den richtigen Kundensegmenten die richtigen Werbebotschaften im richtigen Kontext zu zeigen, benötigen die Marketingexperten sowohl analytisches, technisches wie auch ein kundenzentriertes, kreativ orientiertes Verständnis - durchaus hohe Anforderungen an Marketingverantwortliche, um den künftigen Unternehmenserfolg mithilfe der technologischen Möglichkeiten zu sichern, die auch eine DMP bietet.