Auf dieser Hardware läuft Teamviewer Eine Fernwartung setzt immer zwei Programmbestandteile voraus: den Teil, der beim Helfer läuft (Client- oder Gastsoftware), sowie den Teil bei demjenigen, der Hilfe aus der Ferne benötigt (Host-Software). Die Teamviewer-„Vollversion“ für Windows (sowie für Mac-OS und Linux) beinhaltet beide Teile, kann also sowohl im Gast- als auch im Host-Betrieb arbeiten. Andere Plattformen dagegen werden nur in einer Richtung oder nur begrenzt in beiden Richtungen unterstützt. So macht es durchaus Sinn, vom Windows-PC oder Smartphone auf die Netzwerkfestplatte zu Hause zuzugreifen, umgekehrt jedoch nicht. Teamviewer-Versionen zum Steuern und Fernbedienen, also die Gastvariante, stehen für Windows, Mac-OS, Linux, Chromebooks (Chrome OS), Android und iOS zur Verfügung. Umgekehrt ist der Fernzugriff auf Geräte der folgenden Plattformen möglich: Windows, Mac-OS, Linux, Android (teilweise mithilfe herstellerspezifischer Add-ons) und iOS. Möglich ist der Host-Zugriff damit auch auf andere Geräte auf Android-Basis wie bestimmte Fernseher oder das Amazon Fire TV, selbst wenn das Google-Betriebssystem dort auf den ersten Blick gar nicht zu sehen ist. Damit sich weniger versierte Hilfesuchende nicht in den vielen Funktionen von Teamviewer verlieren, stellt der Hersteller vereinfachte, „Quick Support“ genannte Host-Varianten bereit. Diese QS-Tools und -Apps beschränken sich auf die Herstellung der Verbindung, bieten nur eine minimalistische Oberfläche und müssen teilweise nicht einmal installiert werden. Man kann sie also mit einem Doppelklick starten. In unseren Tests lief Teamviewer auch plattformübergreifend überwiegend ohne Probleme, allerdings ist der Zugriff von Chrome OS auf Smartphones mit Android und iOS lediglich von solchen Chromebooks möglich, die auch Zugriff auf den Google Play Store bieten.