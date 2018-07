Wenn viele Kollegen oder Freunde Ferien machen und bei hohen Temperaturen Badesee und Biergarten locken, fällt es vielen schwerer, sich für den Tag im Büro zu motivieren. Die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK hat fünf Tipps zusammengestellt, wie man sich trotz Sommerloch motiviert an die Arbeit macht:

Tipp 1: einen kühlen Kopf bewahren

Hohe Temperaturen und stickige Luft setzen der Konzentration oft besonders zu. Damit das Büro möglichst kühl bleibt, sollte man morgens kräftig durchlüften und während der Mittagspause wenn möglich den Raum verdunkeln und die Fenster schließen. An so heißen Tagen sollte man außerdem mindestens zwei Liter Wasser trinken.

Motivation am Nullpunkt

Gerade wenn es draußen wärmer wird, leidet häufig die Motivation der Mitarbeiter, die gedanklich schon die Füße im Badesee baumeln lassen. Verabredungen am Feierabend

Wer tagsüber im Büro vom Biergartenbesuch träumt, sollte ihn für abends fest einplanen und sich mit Kollegen oder im Freundeskreis verabreden. Die Aussicht auf eine schöne Verabredung motiviert für den Tag. Zwischendurch Luft schnappen

Da kann es schon für mehr Energie sorgen, zwischendurch kurz an die frische Luft zu gehen. Vielleicht lässt sich ein Meeting nach draußen verlegen. Ablenkung mit Kollegen

Wer sich kurz mit Kollegen ablenkt - zum Beispiel am Tischkicker - ist danach oft motivierter. Weg vom Schreibtisch

Besonders bei größeren Arbeitgebern gehören Sport- und Entspannugsangebote genauso dazu wie die Kantine. Sie helfen, danach ausgeglichener und motivierter an den Schreibtisch zurückzukehren. Entspannung am Schreibtisch

Manchmal muss man für mehr Entspannung den Schreibtisch auch gar nicht verlassen: zum Beispiel für eine kurze Meditation oder wenn der Arbeitgeber einen Massagedienst anbietet. Ein Kaffee zwischendurch

Wer keinen Kicker oder Sportangebote im Büro vorfindet, dem hilft vielleicht eine kurze Kaffeepause mit Kollegen, um anschließend motiviert und mit neuen Ideen an die Arbeit zu gehen. Entspannung im Sitzen

Mancher entspannt auch lieber allein für einige Minuten und findet in einer Sitzsack- oder Sofaecke Erholung und Motivation für neue Aufgaben. Eiskalte Motivation

Auch die Aussicht auf ein Eis in der Mittagspause oder nach Feierabend kann die Motivation steigern.

Tipp 2: Zeit im Freien verbringen

Für Motivationsschübe sorgt jeder mögliche Ausbruch aus dem Bürokomplex: zum Beispiel für ein Mittagessen im Schatten oder einen kurzen Spaziergang mit Kollegen. Wer die Möglichkeit hat, kann auch einen Teil der Arbeit ins Freie verlagern, zum Beispiel Meetings. Und im Anschluss mit neuer Energie ins Büro zurückkommen.

Tipp 3 - früh in den Tag starten

Bietet der Arbeitgeber flexible Arbeitszeiten an, kann ein früher Start an heißen Tagen zur Motivation beitragen. So beginnt man den Bürotag bei angenehmeren Temperaturen und kann nach einem frühen Feierabend das sonnige Wetter genießen.

Tipp 4 - sommerliches After-Work

Motivation und Abkühlung kann auch eine Feierabend-Verabredung mit Kollegen bringen, zum Beispiel ein gemeinsamer Grillabend oder Biergartenbesuch.

Tipp 5 - Freizeit nutzen

Klappt es unter der Woche überhaupt nicht mit sommerlichen Aktivitäten an der frischen Luft, sollte man sich dafür Zeit am Wochenende freihalten. Wer seine Freizeit bewusst nutze, gleiche berufliche Belastung aus, tanke neue Energie und beuge körperlichen und psychischen Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Depressionen vor, heißt es in den Tipps der SBK. Nach einem Sonntagnachmittag am Badesee oder im Biergarten startet man mit neuer Energie in die Arbeitswoche.