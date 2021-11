Die Corona-Ampel steht auf Rot. Die Intensivstationen (ITS) der Krankenhäuser sind am Anschlag. Auf immer mehr Arbeitgeber kommt damit eine verpflichtende 3G-Regelung am Arbeitsplatz zu. Noch betrifft dies nur wenige Bundesländer, doch bei anhaltend hohen Inzidenzzahlen ist dies nur eine Frage der Zeit, bis überall in Deutschland ein Zugang zum Arbeitsplatz nur noch mit 3G-Nachweis möglich ist.

3G-Regeln: Diese Nachweise sind erlaubt

Obwohl bei Missachtung der 3G-Regeln harte Strafen drohen - in Bayern stellte die Politik bereits die Schließung von Betrieben in Aussicht, wenn diese die 3G-Nachweise nicht prüfen - tun sich viele Arbeitgeber noch schwer damit, die neue Regelung umzusetzen. Die häufig gehörte Ausrede 'wir dürfen ja den Impfstatus unserer Mitarbeiter nicht abfragen' ist dabei ein Argument, das nicht sticht und bei Kontrollen wohl kaum vor Strafe schützt.

Schließlich muss der Arbeitgeber im Rahmen der 3G-Regelung seine Mitarbeiter gar nicht explizit nach dem Impfstatus fragen. Er muss lediglich sicherstellen, dass seine Beschäftigten über einen der folgenden 3G-Nachweise verfügen:

Impfnachweis (Geimpft)

negatives Testergebnis (PCR-Test oder dokumentierter Schnelltest) (Getestet)

Nachweis einer überstandenen COVID-Infektion (Genesen)

3G-Nachweis: Prüfung in 20 Sekunden

Zwar gelten hierzulande auch die gedruckten Papiernachweise (etwa gelber Impfausweis), doch am einfachsten ist bei der Kontrolle der 3G-Regeln, digitale COVID-Zertifikate zu verwenden. Diese gibt es als QR-Code sowohl für Impfnachweise und Genesenenstatus als auch für Tests.

Mit diesen dürfte sich eine Überprüfung der 3G-Nachweise in knapp 20 Sekunden realisieren lassen - vorausgesetzt Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind Teamplayer. Zudem lässt sich das Ganze noch datenschutzkonform realisieren, denn zur Erfüllung der 3G-Regelung müssen keine persönlichen Daten gespeichert werden. Wie die COVID-Zertifikate funktionieren und warum bei der Überprüfung keine persönlichen Daten übertragen werden, haben wir hier beschrieben.

Kostenlos geht die digitale Überprüfung der 3G-Nachweise etwa mit der App CovPass Check. Hierzu wird lediglich die passende App für Android oder iOS sowie ein Smartphone benötigt. Um möglichen Ausfällen aufgrund leerer Akkus vorzubeugen, sollte das Smartphone mit Steckernetzteil betrieben werden.

Geimpft, genesen, getestet: Praktische Umsetzung der Kontrolle

So ausgestattet könnte etwa der Empfang jeden Morgen die 3G-Nachweise der Mitarbeiter beim Betreten des Betriebs kontrollieren. Dabei zeigt der Mitarbeiter einfach den QR-Code seiner geöffneten CovPass- oder Corona-Warn-App. Dieser wird dann vom Empfang mit CovPass Check auf seine Gültigkeit überprüft. Zuletzt muss dann noch kurz der Name auf dem Zertifikat abgeglichen werden, etwa mit einem Werksausweis mit Lichtbild, Führerschein oder Personalweis, um Fake-Zertifikate eines Frank Mustermanns etc. zu entdecken.

Ein Vorgang, bei dem keinerlei Daten gespeichert oder übertragen werden, denn die Daten werden nicht im Smartphone gespeichert. Und die Überprüfung der elektronischen Signatur des Zertifikats erfolgt in der CovPass Check App offline mit Hilfe eines dort hinterlegten öffentlichen Schlüssels. Auf diese Weise müssen auch keine Daten mit irgendeinem Server ausgetauscht werden oder in irgendwelchen Listen - egal ob elektronisch oder in Papierform - gespeichert werden.

Allerdings stößt dieses pragmatische Verfahren zur Kontrolle der 3G-Nachweise bei größeren Betrieben oder mehreren Zugangsmöglichkeiten zum Betrieb schnell an seine Grenzen. Siemens in Nürnberg hat deshalb beispielsweise, wie BR 24 berichtet, erst einmal alle Werksausweise gesperrt. Anders, so heißt es, hätte man die 3G-Regelung des Gesetzgebers auf die Schnelle nicht umsetzen können. An der Pforte wurden dann die 3G-Nachweise durch den Werkschutz kontrolliert. Für Mitarbeiter, die lediglich per Test ihren Corona-Status nachweisen, gehört der Gang zum Werksschutz zwecks Überprüfung vorerst zur morgendlichen Routine solange die Corona-Ampel auf Rot steht. Beschäftigten mit Genesenen- oder Impfzertifikat wurden nach der Überprüfung wieder die Werksausweise entsperrt, so dass sie sich normal am Standort bewegen können.