Viele Unternehmen sind überzeugt, dass sie aufgrund zentraler Systeme wie ERP oder CRM ihre Daten strukturiert und im Griff haben. Das ist ein Trugschluss! Tatsächlich werden nach Analysen von IDC in fünf Jahren 80 Prozent aller Daten ein unstrukturiertes Format aufweisen. Diese unkontrolliert wachsende Menge stellt die meisten IT-Abteilungen schon heute vor zahlreiche Herausforderungen und geht weit über die klassischen NAS-Anwendungsfälle hinaus, einschließlich Hadoop-, Machine- und Deep-Learning- sowie weiterer anforderungsintensiver Workloads. Gleichzeitig prognostizieren die Marktforscher von Gartner, dass bereits im Jahr 2022 mehr als die Hälfte der von Unternehmen erzeugten Daten außerhalb des Rechenzentrums oder der Cloud generiert und verarbeitet werden. Im Jahr 2019 lag diese Zahl bei lediglich zehn Prozent.

Daten aus den unterschiedlichsten Quellen und in verschiedenster Form müssen also künftig so verarbeitet und gespeichert werden, dass Anwendungen performant und sogar in Echtzeit darauf zugreifen können. Herkömmliche Lösungen stoßen hier an ihre Grenzen.

Der Einsatz mehrerer Einzelsysteme funktioniert angesichts der Flut an unstrukturierten Daten ebenfalls nicht. Die gesammelten Daten nutzbar zu machen, ist für Unternehmen längst zur größten Herausforderung geworden.

Das Beste aus zwei Welten

Die Antwort darauf ist Dell EMC PowerScale: Die neuen Speichersysteme kombinieren die Rechenleistung der PowerEdge-Server, die Scale-out-NAS-Architektur der Isilon-Familie und die OneFS-Software zu einer hochleistungsfähigen Lösung. Mit PowerScale können Unternehmen klein starten, die Systeme anschließend aber ganz ohne kostspielige Unterbrechung oder Downtime zu einem Cluster mit bis 60 Petabyte (PB) und Millionen von File-Operationen skalieren. Dank der Scale-Out-Architektur werden Kapazität und Leistung nur bei Bedarf bereitgestellt, ohne dass eine Überprovisionierung des Speicherplatzes notwendig ist oder auf kostspielige Upgrades zurückgegriffen werden muss. Mithilfe flexibler Failover-Regeln lässt sich eine 80-prozentige Speicherauslastung über das gesamte Cluster hinweg gewährleisten, selbst beim Ausfall mehrerer Knoten droht kein Datenverlust.

Das Betriebssystem PowerScale OneFS bietet die Agilität einer softwaredefinierten Architektur, von der Speicherverwaltung wie Failover auf Knopfdruck über Lastausgleich bis hin zu Datenreduktion. Mit CloudIQ überwachen Unternehmen proaktiv die Speichernutzung. Sie können durch das Identifizieren und das prädiktive Vermeiden von aufkommenden Störfaktoren Fehler schneller beheben und damit Risiken minimieren, was die Produktivität verbessert. DataIQ wiederum ermöglicht intelligente Einblicke und bricht dafür die vorherrschenden Datensilos auf.

Flexible Finanzierung bietet Chancen für Partner

Unstrukturierte Daten werden längst an unterschiedlichen Orten - vom Rechenzentrum über die Cloud bis zur Edge - gespeichert. Für IT-Verantwortliche kann das zur Herausforderung werden, denn sie müssen dafür sorgen, dass die Informationen in passender Geschwindigkeit und für unterschiedliche Anwendungen zugänglich bleiben. Die PowerScale-Speichersysteme stellen eine konsistente Umgebung bereit, mit der Daten reibungslos gemeinsam genutzt werden können. In Zeiten knapper IT-Budgets ist zudem größte Flexibilität eine absolute Notwendigkeit. Mit Dell Technologies on Demand können benötigte Storage-Kapazitäten ebenso wie die Kosten ganz nach Bedarf angepasst werden.

Den IT-Partnern eröffnen sich durch die breit gefächerten Einsatzszenarien der neue Speicherfamilie zahlreiche Geschäftschancen: Die Dell EMC PowerScale bietet einerseits höchste Performance für anspruchsvolle Aufgaben in den Bereichen KI, Analytics, IoT, Digitale Medien, Healthcare oder Life Sciences. Andererseits können mit der Einsteigerversion und flexiblen Abrechnungsmodellen alle Unternehmen, unabhängig von der Größe, das volle Potenzial ihrer Daten ausschöpfen. Selbstverständlich profitieren die Partner von Dell Technologies, wie bei allen anderen Produkten, von einer Vielzahl verschiedener Vorzüge - ganz nach dem Motto des Dell Technologies Partner Programms: Simple, Predictable, Profitable.