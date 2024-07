So oft sollten Sie Ihr Handy ausschalten – laut Empfehlung von Sicherheitsexperten

Der richtige Umgang mit Smartphones will für viele erst einmal gelernt sein. Denn die Allrounder-Geräte wollen regelmäßig gepflegt und mit wichtigen Updates versorgt werden, um auch optimal vor Verschleiß sowie Angriffen geschützt zu sein.

Das Handy ganz auszuschalten schützt

Dazu gehört erstaunlicherweise eine ganz simple Funktion: das komplette Ausschalten des Smartphones. Laut Sicherheitsexperten der NSA hilft das allein schon, um das Gerät vor Hacking-Angriffen zu schützen. Mittlerweile sei es nämlich nicht nur üblich, Zugriff auf Smartphones über schädliche Links zu erhalten, sondern auch über sogenannte Zero-Click-Exploits.

Hierbei werden die Sicherheitsfunktionen des Smartphones Schritt für Schritt umgangen. Angefangen mit einem verpassten Anruf, dann den ersten installierten Dateien, die nach und nach Zugriff auf das System ermöglichen und Informationen abgreifen. Dies geht meist unbemerkt vonstatten, kann aber glücklicherweise durch einen kompletten Reboot des Geräts unterbunden werden.

Wie oft soll ich mein Handy also ausschalten?

Die einfache Antwort der Sicherheitsexperten, wie oft ein Handy nun komplett ausgeschaltet gehört, lautet: mindestens einmal die Woche. Im besten Fall denken wir aber noch häufiger daran, dem Gerät eine Pause zu gönnen. Denn neben dem Sicherheitsrisiko, das wir damit eliminieren, ermöglicht es dem Betriebssystem des Smartphones auch einen reibungslosen Ablauf aller Funktionen.

Übrigens: Um zu sehen, wie lange Ihr Gerät schon ohne Abschaltung auskommen muss, können Sie ganz einfach in den Systemeinstellungen nachsehen. Auf Android-Geräten findet man dies in der Regel unter "Gerät" und dann "Status". Dort wird die Uptime in Stunden angezeigt.

