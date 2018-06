Befeuert durch das Internet of Things (IoT) und den Hype zur Digitalisierung wächst die Anzahl netzwerkfähiger Geräte unaufhörlich weiter. In diesem Umfeld müssen Netzwerke basierend auf LAN, WLAN oder 4G/5G in Bezug auf Verfügbarkeit, Sicherheit und nicht zuletzt Geschwindigkeit die höchsten Anforderungen erfüllen. Zudem kündigen sich neue Funkstandards an, die noch mehr Performance im mobilen Bereich versprechen. In unserem TecChannel Compact "Netzwerke" informieren wir Sie deshalb ausführlich über die neuen Netzwerktechnologien und beleuchten die spezifischen Vorteile und Risiken der Verfahren genauer. Auch die Themen All-IP-Umstieg und die Folgen kommen nicht zu kurz.

In unserer Praxis-Rubrik dreht sich alles um Anleitungen für die effiziente Einrichtung, Überwachung, Diagnose und Wartung von Netzwerken. Angefangen mit Grundlagen zum Netzwerk-Management über entsprechende Werkzeuge für Windows bis hin zu wichtigen Admin-Anleitungen für moderne LANs und NAS-Systemen. Zusätzlich widmen wir uns dem Netzwerk-Troubleshooting unter Windows 10.

Hier erhalten Sie das eBook "Netzwerk" zum Download

Als Netzwerkschaltzentralen sind WLAN-Router und insbesondere die Fritzbox-Modelle von AVM sehr beliebt. Doch nicht alle Systeme sind für bestimmte Einsatzzwecke geeignet. Außerdem gilt es bei der Konfiguration und Wartung der WLAN-Geräte einiges zu beachten. Passend dazu informieren wir über die Möglichkeiten der WLAN-Erweiterung mit Access Points. Eine ausführliche Anleitung zur systematischen Beseitigung von Netzwerkfehlern macht Sie fit für alltägliche Netzwerk-Administrationsaufgaben. Wer zudem Tools und Apps rund um Netzwerke sucht, der wird in dieser Lektüre garantiert fündig.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Netzwerk"

Netzwerk-Trends

Standards: IEEE 802.11ax und WPA3 im Check

Mesh-Netzwerke

Virtuelle Infrastrukturen im Unternehmensnetz

IP-Telefonie: Das sind die Vor- und Nachteile

Sicherheit in Netzwerken

VPNs fehlerfrei aufsetzen und optimal einrichten

Praxis: Zertifikats- und Schlüssel-Management

Schutz vor DNS-Leaks

Kompendium: Wo die Gefahren überall lauern

Netzwerk-Administration

Penetration: So spüren Sie Sicherheitslücken auf

Gekonnt: Netzwerkanalyse per Kommandozeile

Sechs NAS im Praxis-Test

Top-Tools für Netzwerk, VPN, Fritzbox und Router

eBook-Download und Buch

