Szabolcs Zolyomi, GSC Site Leader bei Lenovo, ist sichtlich stolz, wenn er Besucher durch seine Fabrik vor den Toren der ungarischen Hauptstadt Budapest führen darf. Hier findet echte Hightech-Fertigung statt, die man eher in Fernost vermuten würde.

Seit 2020 produziert Lenovo in Ungarn Server- und Storage-Systeme aller Größenordnungen wie Workstations und Business-Desktops. Seit 2021 läuft die Anlage auf im Massenproduktionsmodus. "Wir haben die Fabrik in nur 10 Monaten aufgebaut, und das während der Covid-Pandemie", berichtet Zolyomi. Insgesamt schuf Lenovo dadurch rund 1.000 neue Arbeitsplätze in der Region.

Die Produkte werden überwiegend für den europäischen Markt produziert. Rund 70 Länder werden mit Geräten aus ungarischer Produktion bedient.

1

Die großen Serverschränke werden bei Lenovo in Ungarn stationär montiert… 2

… während der kompakteren Geräte am Band gefertigt werden. 3

Die benötigten Komponenten werden in speziell angefertigten Kisten ans Band geliefert. Die Lenovo-Mitarbeiter nenne diese „Sushi Box“. 4

Schwerere Produkte werden mit Hilfe von einem saugnapfbestückten Kran angehoben. 5

Da Lenovo auf die Produktion unterschiedlichster Produktgruppen vorbereitet ist, müssen auch die entsprechenden Produktionsstraßen vorhgehalten werden. Diese können dann bei Bedarf schnell hochgefahren werden. 6

Das Lenovo-Formel-Eins-Engagement zeigt sich auch in der Fabrik… 7

…allerdings fahren hier nur die autonomen Transportroboter um die Wette. 8

Hier warten die einzelnen Einschübe auf ihre Verkabelung. 9

Dabei behalten die Mitarbeitenden auch bei aufwändigen Verkabelungen den Überblick. 10

Aufwändige Flüssigkühlsysteme erfordern besonderes Knowhow. 11

Bei flüssiggekühlten Systemen dürfen keine Lecks vorhanden sein. Die Folgen wären fatal. Daher wird die Dichtigkeit intensiv getestet. 12

Die Behälter mit Kühlmittel sind nochmals mit einer zusätzlichen Wanne gesichert, damit im Havariefall nicht die ganze Halle überschwemmt wird. 13

Fabrikchef Szabolcs Zolyomi weiß auf jede Detailfrage zur Fertigung die passende Antwort. 14

Die Elektrokabel und -stecker lassen erahnen, warum Rechenzentren einen enormen Stromhunger haben. 15

Desktop-PCs sind die kompaktesten Produkte, die bei Lenovo in Ungarn gefertigt werden. 16

Hier warten bereits fertig konfigurierte Workstations auf die Qualitätskontrolle. 17

Lenovo legt großen Wert auf die Qualitätssicherung. Nach dem Zufallsprinzip werden Geräte aus der regulären Produktion genommen und auf Herz und Nieren getestet. 18

Dafür gibt es auch eine spezielle licht- und schallisolierte Kammer. 19

Die fertigen Produkte werden verpackt und in rund 70 Länder verschifft. 20

Die fertigen Produkte der ThinkCentre- und TinkStation-Reihen werden auf Paletten verpackt und in das Lager des Auslieferungsbereichs verbracht. 21

Die Geräte sind mitunter sehr empfindlich und dürfen auf keinen Fall gekippt werden. Eine einfache Vorrichtung am Transportbehälter zeigt, ob beim Transport die Ware immer in der Waagerechten war. 22

Mit der Fertigungsstätte vor den Toren Budapests hat Lenovo rund 1.000 Arbeitsplätze geschaffen.

Stabilisierung der Lieferketten

Für Lenovo ist eine dezentrale Fertigungsstrategie ein wichtiges Element, um Lieferketten zu stabilisieren und resilienter aufzustellen. Schwere Komponenten wie Serverschränke, Gehäuse oder Kühlelemente können kostengünstig auf dem Seeweg verschifft werden. Da die Zusammenstellung in der Regel nach Kundenwunsch erfolgt, lassen sich weitere Elemente auch per Luftfracht nachordern. Laut Zolyomi lassen sich so Lieferzeiten erheblich minimieren. Zudem kann das Unternehmen flexibler auf Marktgegebenheiten reagieren und ist besser darauf vorbereiten, wenn zu Störungen in den internationalen Lieferkletten kommt.

Der Fabrikchef macht kein Hehl daraus, dass Lenovo in Ungarn eine "investmentfreundliche Regierung" vorgefunden hat. Weitere Faktoren für den Standort waren das im europäischen Vergleich moderate Lohnniveau und die verkehrsgünstige Lage. So ist der Flughafen in Budapest nur wenige Fahrminuten entfernt und die nur wenige hundert Meter entfernte Autobahn sorgt für die Straßenanbindung nach ganz Europa.

