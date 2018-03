"Die digitalen Arbeitswelten machen uns das Leben in vieler Hinsicht leichter, sie fordern uns jedoch auch. Daher sollten sich mehr Personalverantwortliche mit dem Thema beschäftigen", erklärt Lucia Falkenberg, Leiterin der Kompetenzgruppe New Work im eco - Verband der Internetwirtschaft. In digitalen Arbeitswelten könnten Mitarbeiter immer und überall produktiv sein. Damit uns Informationsflut und ständige Erreichbarkeit nicht überfordern, brauchten Mitarbeiter ebenso wie Chefs oder Selbstständige aber neue Kompetenzen im Umgang mit modernen Arbeitsmitteln: "Wer es schafft, die eigenen Ressourcen aktiv zu managen, der lernt Stressauslöser zu entschärfen und entwickelt Krisenfestigkeit", fasst Falkenberg zusammen und gibt fünf konkrete Tipps:

1. Wählen Sie einen Job, der zu den eigenen Fähigkeiten passt. Beruf kommt von Berufung - wer Freude an seiner Arbeit hat, der ist motiviert und engagiert. Methoden wie die MotivStrukturAnalyse helfen dabei, die eigenen Fähigkeiten und Stärken zu entdecken und zu fördern.

Störquellen entschärfen, regelmäßig in Bewegung bleiben

3. Entschärfen Sie Störquellen und persönliche Stressverstärker. Wer sich leicht ablenken lässt, der sollte beispielsweise E-Mail-Push-Benachrichtigungen zeitweise deaktivieren. Fokus-Zeiten und digitale Auszeiten helfen dabei, die Nachrichtenflut einzudämmen und sich auf Aufgaben voll zu konzentrieren.

4. Priorisieren Sie Ihre Arbeitsaufgaben. Mit einem guten Zeitmanagement werden Aufgaben nach Prioritäten bewertet und entsprechend abgearbeitet. Hilfreich ist es, dabei zwischen dringenden und wichtigen Aufgaben zu unterscheiden. Was sich innerhalb von zwei Minuten erledigen lässt, sollten Sie sofort angehen.

