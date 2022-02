Seit 1935 betreut das Fachhandels- und Elektroinstallationsgeschäft Diehm im bayerischen Hasloch seine Kunden. Nun geht der in dritter Generation geführte Familienbetrieb den nächsten Schritt und investiert in ein nachhaltiges PoS-Konzept am nahgelegenen neuen Standort Wertheim (Baden-Württemberg). Die inoffizielle Eröffnung für den Kundenverkehr erfolgte bereits zu Beginn des Jahres, die offizielle Eröffnungsfeier findet pandemiebedingt im Frühjahr statt. Mit kompetenter Begleitung durch die Euronics Zentrale ist auf 300 qm neu gestalteter Ladenfläche ein innovatives, nachhaltiges "Technikerlebnis" entstanden. Der angeknüpfte Online-Shop erweitert das stationäre Angebot und informiert rund um die Uhr über alle sofort verfügbaren Artikel. Die ursprüngliche Geschäftsstelle im nahegelegenen Hasloch (Bayern) bleibt weiterhin als reiner Handwerksbetrieb bestehen.

"Während der Planung wurde ich mehrfach gefragt, wieso ich neben meinem florierenden Elektroinstallationsbetrieb, zusätzlich noch in eine Erweiterung meiner Einzelhandelsverkaufsfläche investiere", erzählt Alexander Diehm, Geschäftsführer und Inhaber von Euronics Diehm. Die Antwort liegt für den Unternehmer auf der Hand: "Vor Ort kann ich unsere komplette Waren-, Projekt- und Installationskompetenz nicht nur präsentieren, sondern wirklich erlebbar und anfassbar machen. Wir können den Kunden bereits am PoS zeigen, was für ihr Zuhause technisch denkbar wäre. Zusätzlich ermöglicht mir die Onlinepräsenz über das Cross-Channel Retail-Konzept der Euronics auch digital für meine Kunden erreichbar zu sein."

Patrick Schwarzhaupt, Leiter Betriebstypenmanagement Fachhandel/ Spezialisierter Fachhandel bei Euronics Deutschland eG, freut sich über die Neueröffnung und Weiterentwicklung des Fachhändlers: "Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit unseren Mitgliedsbetrieben, attraktive, inspirierende und zukunftsorientierte Verkaufsflächen zu schaffen. Herr Diehm hat mit seinen Mitarbeitern innerhalb kürzester Zeit ein beeindruckendes Laden- und Dienstleistungskonzept am neuen Standort auf die Beine gestellt. Wir sind stolz darauf, mit unserem Know-how und unseren Konzepten mitgewirkt zu haben."

Verkauf, Service und Multichannel unter einem Dach

Nach mehrjähriger Standortsuche und -analyse mit Unterstützung der Euronics Deutschland eG fiel die Wahl für die neue Ladenfläche auf das Gebäude eines ehemaligen Holzhändlers. Dieses wurde mittels nachhaltiger Bauweise saniert und durch neue Verkaufsräumlichkeiten erweitert. In enger Zusammenarbeit mit der Euronics Zentrale in Ditzingen wurde sowohl der Ladenbau als auch die strategische Cross-Channel Ausrichtung und Erschaffung der entsprechenden technischen Infrastrukturen erfolgreich umgesetzt. Auf Basis des Euronics Musterladenbaukonzepts entstand ein innovatives Konzept, das die komplette Angebotsbandbreite von Euronics Diehm erlebbar macht. Ebenso konnten öffentliche Fördergelder effektiv gewonnen und eingesetzt werden. So wurde der Bau des neuen Standorts im Rahmen des "Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)" staatlich gefördert. Aufgrund der nachhaltigen Bauweise, Ökobilanz und Ausstattung mit klimafreundlichem Energiemanagement gelten die neuen Verkaufsräume als Musterobjekt für nachhaltigen Gewerbe- und Wohnbau.

Mithilfe des neu geschaffenen PoS-Konzepts möchte Euronics Diehm seinen Kunden einen echten, erlebbaren Mehrwert bieten - durch umfassende Beratung, eigene Elektroinstallation mit Kundenservice, vorführbereite und erlebbare Technik vor Ort und Online-Warenverfügbarkeit in Echtzeit. Dazu gehört seit Neuestem auch das Segment der Elektromobilität. Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und Projektgeschäft spiegeln sich auch im Gebäude selbst wider. So ist der PoS unter anderem mit Photovoltaikanlagen, Varta Energiespeichern, KnX-Gebäudesteuerung und intelligentem Lademanagement von Elektroautos ausgestattet. Spezialisierte Beratung und Kaufvertragsabschlüsse für den Aiways Elektro-SUV können im vollvernetzten Tagungs- und Besprechungsraum wahrgenommen werden.