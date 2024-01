Die Snapdragon-Serie von Qualcomm war schon immer ein Maßstab für Spitzentechnologie und Innovation. Die Erweiterung der Snapdragon-Familie um den neu vorgestellten Snapdragon 8 Gen 3 verspricht, Smartphones einen weiteren Schritt nach vorn zu bringen.

Was der Snapdragon 8 Gen 3 drauf hat und wann wir das erste Smartphone mit dem Chipsatz sehen werden, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wann kommen die ersten Snapdragon 8 Gen 3-Handys auf den Markt?

Qualcomm hat den Snapdragon 8 Gen 3 auf seinem Snapdragon Summit am 24. Oktober vorgestellt. Normalerweise würde man nicht erwarten, dass die Smartphones sofort verfügbar sind, aber Xiaomi hat in einem Posting auf Weibo angekündigt, dass die 14er-Serie am 26. Oktober präsentiert werden wird. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Xiaomi 14 das erste Top-Smartphone sein wird, das mit dem Snapdragon 8 Gen 3 läuft.

Was sind die technischen Daten und Funktionen des Snapdragon 8 Gen 3?

Wir zerlegen den Snapdragon 8 Gen 3 in einige seiner Kernbestandteile, um die Neuerungen im Detail zu analysieren.

Kryo-CPU und Adreno-GPU

Der Snapdragon 8 Gen 3 verwendet die 4-nm-Prozesstechnologie - nicht die 3 nm, über die gemunkelt wurde und die Apple für seinen A17 Pro verwendet. Dennoch bietet der neue Chip von Qualcomm mit seiner Kryo-CPU und Adreno-GPU eine noch bessere Leistung.

Die Qualcomm Kryo-CPU, die auf einer 64-Bit-Architektur basiert, verfügt über einen Prime-Kern, der Geschwindigkeiten von bis zu 3,3 GHz erreichen kann. Sie nutzt die Arm-Cortex-X4-Technologie und verfügt über fünf "Performance"-Kerne (bis zu 3,2 GHz) und zwei "Efficiency"-Kerne (bis zu 2,3 GHz). Im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 2 bietet der neue Chip 30 Prozent mehr Leistung und 20 Prozent weniger Stromverbrauch.

Die Adreno GPU ist 25 Prozent schneller, 25 Prozent energieeffizienter und bietet 40 Prozent mehr Ray-Tracing-Funktionen. Diese Leistungsverbesserungen gehen mit einer Energieeinsparung von insgesamt 10 Prozent einher, sodass Sie sich keine Sorgen um die Akkulaufzeit machen müssen.

Der 8 Gen 3 unterstützt geräteinterne Bildschirmauflösungen von bis zu 4K bei 60 Hertz und QHD+ bei 144 Hertz. Er kann auch externe Displays mit Auflösungen von bis zu 8K bei 30 Hertz und 1080p bei 240 Hertz verarbeiten und bietet dadurch ein vielseitiges Display-Erlebnis.

Um die mobile Spielleistung zu verbessern, führt der Chipsatz "Snapdragon Game Super Resolution" ein, mit dem sich Spielszenen auf externen Displays auf 8K hochskalieren lassen. Die Adreno Frame Motion Engine 2.0 sorgt außerdem für noch hochwertigere Szenen mit verdoppelten Bildraten, und das bei gleichem Stromverbrauch.

Kameras

Der "Spectra Image Signal Processor" verfügt über eine semantische Echtzeit-Segmentierung für die Foto- und Videoverarbeitung (mit Unterstützung für bis zu 12 Ebenen). Er unterstützt hochauflösende Kameras, einschließlich 108-Megapixel- und 200-Megapixel-Sensoren. Dieser Chipsatz zeichnet sich auch bei der HDR-Videoaufnahme aus und kann 8K-HDR-Videos mit 30 FPS und 4K-Videos mit 120 FPS aufnehmen.

Er verspricht weitaus bessere Erfahrungen bei der Foto- und Videobearbeitung als bisher, zusammen mit sprachaktivierter generativer KI. Die semantische Segmentierungstechnologie ermöglicht die Optimierung verschiedener Komponenten Ihrer Aufnahmen in Echtzeit und sorgt für mehr Details, Lebendigkeit und Authentizität. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen sollte die KI-gestützte Night Vision-Videoaufnahme einen großen Unterschied machen.

Der Chipsatz bietet außerdem Funktionen wie Truepic-Fotoaufnahmen mit C2PA-Standard und den Video Object Eraser von Arcsoft für Videoaufnahmen, mit dem Sie unerwünschte Elemente mit einem einfachen Fingertipp aus Ihren Videos entfernen können.

Und für Kreative ermöglicht die Vloggers View-Funktion das gleichzeitige Teilen von Videos mit der Selfie-Kamera und der Rückkamera. Die Fotoerweiterung hilft auch bei der intuitiven Erweiterung von Fotos über ihren ursprünglichen Rahmen hinaus.

KI-Fähigkeiten

Der Snapdragon 8 Gen 3 zeigt auch das Engagement von Qualcomm für generative KI auf dem Gerät. Seine KI-Engine unterstützt multimodale generative KI-Modelle, einschließlich großer Sprachmodelle (LLM), Sprach-Vision-Modelle (LVM) und auf Transformator-Netzwerken basierende automatische Spracherkennung (ASR) mit bis zu 10 Milliarden Parametern - alle laufen auf dem Gerät.

Eines der herausragenden Merkmale ist die Fähigkeit, schnell Bilder zu erzeugen. Die LLM-Modelle können auch Ihren persönlichen KI-Assistenten reaktionsschneller machen. Darüber hinaus ermöglicht der Snapdragon 8 Gen 3 eine geräteinterne Personalisierung durch den Qualcomm Sensing Hub.

Der Chipsatz bietet eine bis zu 98 Prozent schnellere Qualcomm Hexagon NPU-Leistung sowie eine 40-prozentige Verbesserung des Verhältnisses von Leistung/Watt. Ferner gibt es eine bis zu 3,5-fache Steigerung der KI-Leistung durch den Qualcomm Sensing Hub.

Audioqualität

Die Audioqualität ist ein weiterer Aspekt, bei dem Qualcomm mit dem Snapdragon 8 Gen 3 Fortschritte gemacht hat. Der Aqstic-Audiocodec umfasst Funktionen wie Spatial Audio mit Head-Tracking und verspricht ein immersives Audioerlebnis.

Snapdragon Sound mit der Qualcomm Expanded Personal Area Network Technology (XPAN) verspricht ebenfalls ununterbrochenen, verlustfreien Klang, egal ob man sich bewegt oder mit dem Handy verbunden bleibt. Die millisekundengenaue Synchronisierung des Tons beim Spielen ist ein weiterer netter Aspekt, der dafür sorgt, dass es keine Verzögerungen zwischen dem Geschehen auf dem Bildschirm und den Ohrstöpseln gibt.

Konnektivität

Der Snapdragon 8 Gen 3 bietet auch eine verbesserte Konnektivität. Er ist mit dem Snapdragon X75 5G Modem-RF System ausgestattet, das 5G Advanced-ready Fähigkeiten bietet. Er unterstützt sowohl 5G mmWave als auch sub-6 GHz, 5G standalone (SA) und non-standalone (NSA) Modi, standalone mmWave und mmWave-sub-6 Dual-Konnektivität. Außerdem bietet er DownloadGeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 GBit/s.

Der Qualcomm FastConnect 7800 bietet außerdem Wi-Fi 7 mit Spitzengeschwindigkeiten von 5,8 Gbit/s. Zu den Bluetooth-Funktionen gehören zudem Unterstützung für aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive und LE Audio.

Das 5G-Modem mit integriertem KI-Tensor-Hardwarebeschleuniger bietet eine 2,5-fache KI-Verarbeitungsleistung im Vergleich zu seinem Vorgänger. Es unterstützt obendrein verlustfreie 24-Bit-96-kHz-Musik über die drahtlose Bluetooth-Technologie.

Welche Smartphones werden den Snapdragon 8 Gen 3 verwenden?

Qualcomm hat zwar keine neuen Handys mit dem Gen 3-Chip angekündigt, aber anhand der jüngsten Geschichte können wir einige Vorhersagen treffen.

Einige der ersten Geräte, die den Gen 2 verwenden, waren das Vivo X90 Pro+, Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro sowie OnePlus 11. Wir sind uns ziemlich sicher, dass diese Hersteller sich beeilen werden, um den neuen Chip in ihre Flaggschiffe für 2024 zu bekommen.

Wir gehen davon aus, dass der Snapdragon 8 Gen 3 auch in vielen anderen Flaggschiffen von Unternehmen wie Samsung, Motorola und Oppo zu finden sein wird. (PC-Welt)

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde ins Deutsche übernommen.