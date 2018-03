Beim Surfen im Internet hinterlassen Sie vielerlei Spuren: So speichern etwa Webdienste Informationen über Sie in Cookies. Je mehr Sie den Dienst eines Anbieters verwenden, desto exakter wird sein Bild von Ihnen. Ein gutes Beispiel ist Amazon: Der Webriese schlägt Ihnen Artikel vor – basierend auf vorherigen Suchen. Ihr Kaufverhalten oder auch Ihre Produktrecherche wird stets mitgeschnitten und analysiert. So erhalten Sie Kaufvorschläge in Form von Werbebannern für Produkte, die Sie auf einer anderen Seite zuvor gesucht haben. Auch beim sogenannten Dynamic Pricing kann die Datensammelwut der Webdienste nachteilig für Sie sein. So passt sich der Produktpreis der Nachfrage an. Dies kann dazu führen, dass sie am Ende einen höheren Preis bezahlen.



Ein weiterer Verräter ist Ihre IP-Adresse. Sie wird automatisch beim Surfen genannt, damit der Server mit der Webseite weiß, wohin er seine Daten schicken soll. Das ist notwendig, aber über die IP-Adresse kann jeder zumindest Ihren ungefähren Standort herausfinden. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten vor, wie Sie sich möglichst anonym mit dem Smartphone im Netz bewegen können.



Wenn Sie lediglich auf dem Smartphone keine Spuren hinterlassen wollen, bieten sich die Private-Browsing-Funktionen aller gängigen Internetbrowser wie beispielsweise Chrome und Firefox an. Hier ist anschließend auf dem Gerät nicht mehr nachvollziehbar, auf welchen Webseiten Sie gesurft haben. Wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen, nutzen Sie den Anonymisierungsdienst TOR mithilfe der kostenlosen Proxy-App „ Orbot: Vermittlung mit TOR“ sowie den Securitybrowser „Orfox: TOR-Browser for Android“. Eine etwas schnellere Alternative bieten VPN-Dienste und die zughörigen Android-Apps. Hier kommen alle, die in öffentlichen WLANs auf den Schutz ihrer Daten achten, auf ihre Kosten. Damit niemand Ihre privaten Mails und Nachrichten abfangen kann, stellen wir Ihnen außerdem Möglichkeiten vor, wie Sie diese verschlüsseln können.

Anonym surfen im Inkognito-Modus

Wenn Sie beim Surfen via Android-Smartphone keine Spuren im Internet hinterlassen wollen, sollten Sie den Inkognito-Modus des Geräts nutzen. Anonymes Surfen hat nicht nur den Vorteil, dass Ihre Suchanfragen und der Browserverlauf für andere Personen auf Ihrem Gerät nicht nachvollziehbar sind; Sie können auch beispielsweise zwei Accounts bei Ihrem E-Mail-Dienst oder einer Social-Media-Plattform gleichzeitig nutzen. Auch wenn Sie auf einem fremden Gerät etwa Ihre Mails checken wollen, bietet sich anonymes Surfen an. Beachten Sie jedoch: Sie hinterlassen dennoch Spuren im Internet!



Die Vorgehensweise unterscheidet sich lediglich minimal bei den verschiedenen beliebten Browsern für Android.



Chrome: Tippen Sie oben rechts in der Suchleiste auf die drei Punkte und anschließend auf die Option „Neuer Inkognito-Tab“.



Firefox: Um mit Firefox anonym surfen zu können, tippen Sie zuerst rechts oben neben der Suchleiste auf die drei Punkte und berühren anschließend die Option „Neuer privater Tab“.



Anonym surfen mit Tor

Anonymisierungsdienste verhindern, dass die eigenen Internetaktivitäten ausgespäht werden können. Sehr beliebt ist das Anonymisierungsnetzwerk „ Tor“: „Tor“ steht für „The Onion Router“, zu Deutsch „Der Zwiebel-Router“. Der kurios wirkende Titel erklärt sich, wenn man sich das Funktionsprinzip vor Augen führt: Um seine Herkunft zu verschleiern, schickt Tor jedes Datenpaket über verschiedene, zufällig ausgewählte Rechner (Nodes), bevor es dann über einen Endknoten (Exit Node) ins offene Internet übergeben wird. Ihre IP-Spur wird also über verschiedene Anonymisierungsserver umgeleitet. Damit die Daten auf keinem der beteiligten Tor-Rechner mitgelesen werden können, sind sie verschlüsselt. Es handelt sich dabei um eine mehrfache Verschlüsselung im Zwiebelschalenprinzip: Jeder der am Transport beteiligten Nodes entschlüsselt dabei eine Schicht. Dadurch sieht das Paket, das beim Node ankommt, für Lauscher anders aus als das, welches der Node weitersendet.

Selbstverständlich sollte klar sein, dass Sie sich nicht bei Facebook oder anderen sozialen Netzwerken oder Ihrem E-Mail-Account anmelden sollten, während Sie mit Tor surfen, sonst ist es mit der Anonymität schnell vorbei.

Tor unter Android nutzen

Um mit Ihrem Smartphone anonym im Internet zu surfen, benötigen Sie die kostenlose Proxy-App „ Orbot“ des Anbieters Guardianproject, die Sie im Google Play Store finden. Orbot nutzt das Tor-Netzwerk um Ihre Spuren im Internet zu verwischen, und lässt sich mit diversen verschiedenen Apps nutzen.

Ohne Root-Zugriff: Verfügen Sie über keine Root-Rechte auf Ihrem Android-Smartphone, dann sollten Sie den Tor-Client Orbot in Verbindung mit dem Security-Browser „ Orfox“ nutzen, den Sie über die App selbst herunterladen können. Hierfür tippen Sie in der Anwendung oben rechts auf die drei Punkte und anschließend auf die Option „Apps holen“. Hier finden Sie den sicherheitsoptimierten Firefox-Browser Orfox. Die Anwendung leitet Sie anschließend für den Download zum Google Play Store weiter. Hier installieren Sie die App. Aktivieren Sie nun in der Orbot-Applikation die Tor-Verbindung, indem Sie das Logo antippen und kurz gedrückt halten. Anschließend können Sie mit der Kombination der beiden Programme anonym im Internet surfen.



Innerhalb der Orbot-App finden Sie außerdem Weiterleitungen zum Download weiterer kompatibler Apps wie des Messengers Chatsecure, der Suchanwendung Duduckgo und Twitter. Ihren Datenverkehr können Sie ohne Root-Rechte auf Ihrem Smartphone leider nicht schützen.

Mit Root-Zugriff: Die Anwendung funktioniert zwar grundlegend ohne Root-Rechte. Möchten Sie aber den gesamten Datenverkehr schützen, kommen Sie um die erweiterten Rechte nicht herum. Sonst ist es nicht möglich, den Internetverkehr jeder installierten App zu verschlüsseln und über mehrere Computer umzuleiten. Wie Sie Ihr Android-Smartphone ganz einfach rooten können, erfahren Sie hier.

Nur mit der Installation der App ist es noch nicht getan. Damit Sie wirklich anonym surfen können, müssen Sie Orbot richtig konfigurieren. Um die Sprache in Deutsch zu ändern, tippen Sie oben rechts auf die Schieberegler und öffnen so die Einstellungen. Unter „General“ ist der Punkt „Languages“ angelegt. Wählen Sie hier „Deutsch“ aus. Gehen Sie zurück zu den Einstellungen, und scrollen Sie anschließend zu „Transparente Vermittlung (benötigt Root-Rechte)“. Hier finden Sie die Option „Anfrage auf Root-Zugriff“. Setzen Sie hier einen Haken. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Ihnen die App eine „Superuser-Anfrage“ stellt. Bestätigen Sie diese mit „Erlauben“. Anschließend berühren Sie etwas weiter unten die Funktion „Anwendungen auswählen“. Entscheiden Sie sich nun für die Apps, für die der Datenverkehr durch Tor geleitet werden soll. Um Tor anschließend zu starten, tippen Sie auf das Tor-Logo und halten es kurz gedrückt. Wollen Sie die anonymisierte Verbindung beenden, müssen Sie den Vorgang wiederholen.

Tor-Identität wechseln: Um Ihre Spuren im Web noch besser zu anonymisieren, starten Sie Orbot. Nun wischen Sie über den Aktivierungsbutton in der Mitte des Bildschirms. Er sollte sich nun um seine eigene Achse drehen. Dabei verändern Sie die Tor-Identität, wodurch sich Ihre ID-Adresse, mit der Sie sich im Netz bewegen, ändert.

Nachteil beim Surfen mit Tor

Zwar schützen Sie Ihre Privatsphäre, wenn Sie über das Tor-Netzwerk surfen. Allerdings müssen Sie mit schwächelnder Performance rechnen. Die Downloadgeschwindigkeit ist geringer als beim Surfen im Normalbetrieb, denn schon eine überlastete Zwischenstation kann wie eine Bremse wirken. Eine schnellere Alternative sind VPN-Tools.