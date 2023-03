Der Umstieg des Mac von der x86-Plattform auf Apple-Silicon hat sich gelohnt: Macbooks, iMac und Mac Mini sind deutlich schneller geworden als ihre Intel-Vorgänger. Der Sprung auf die M2-Familie ist nicht mehr so groß, das liegt in der Natur der Sache. Erst mit im 3-nm-Verfahren gefertigten Chips sollte wieder ein deutlicher Performancezuwachs zu sehen sein.

Nicht von ungefähr vergleicht Apple aktuelle Produkte wie die Macbooks Pro M2 Pro/Max mit dem letzten Intel-Macbook-Pro, das gewiss nicht schlecht war. M1-Chips waren Macs mit leistungsstarken Komponenten ausgestattet.

Ist aber die Geschwindigkeit subjektiv oder können wir objektive Werte zuweisen und das Tempo eines bestimmten Computers mit dem eines anderen vergleichen? Und wie kann man die Geschwindigkeit nicht nur von zwei Apple-Rechnern miteinander vergleichen, sondern auch einen Mac mit einem Windows-PC?

Diese Fragen beantworten Benchmark-Tools: Eine Vielzahl von (meist kostenlosen) Apps, um die Leistung einer Maschine (und insbesondere die Leistung ihrer einzelnen Komponenten) in einer Reihe von Szenarien zu bewerten. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie die CPU, den Grafikprozessor und die Festplatte Ihres Mac-Desktops oder -Laptops vergleichen können.

Warum einen Mac auf Geschwindigkeit testen?

Obwohl es schwierig ist, die allgemeine Leistung einer Technologie zu quantifizieren, liefert das Benchmarking Zahlen zum Vergleich mit anderen Maschinen und Geräten. Einfach ausgedrückt, ist Benchmarking eine Möglichkeit, die Leistung einer Technologie zu testen - sei es die CPU eines Smartphones oder die GPU eines Mac.

Benchmarking kann Ihnen helfen, zu entscheiden, ob Sie auf einen neuen Desktop-Rechner oder Notebook umsteigen sollen, und hilft Ihnen, die Leistung der verschiedenen technischen Komponenten zu verstehen - von der CPU über die GPU bis hin zur Festplatte. Es kann helfen, Schwachstellen in Ihrem System zu identifizieren, die verbessert werden können, sei es durch Hinzufügen von mehr RAM oder durch Upgrade einer SSD - das gilt aber nur für Intel-Modelle und hier auch nicht für alle.

Bei Apple Silicon sollten Sie bereits vor dem Kauf eine Entscheidung über die Ausstattung mit RAM und SSD getroffen haben. Immerhin lassen sich diese SoCs (System on a Chjip) Apples, bei denen sich CPU- und GPU-Kerne sowie die Neurale Engine den gemeinsamen Speicher teilen, in Sachen CPU- und GPU-Performance so vermessen wie die getrennten Komponenten der Intel-Ära.

Allgemeines Leistungsbenchmarking für CPU und GPU

Obwohl es viele Benchmarking-Anwendungen für macOS gibt, ist die am einfachsten zu bedienende und am häufigsten empfohlene "Geekbench 5" von Primate Labs (11,99 Euro).

Warum? Während die oben verlinkte, kostenpflichtige Version mehr Funktionen bietet, ist Geekbench 5 auch in einer kostenlosen Testversion erhältlich. Und die Software funktioniert auf mehreren Plattformen, darunter Windows, macOS, iOS und Android. Im App Store gibt es allerdings auch einige negative Bewertungen, die eine mangelnde Kompatibilität mit manchen macOS-Versionen beklagen. Testen Sie das Tool deshalb am besten erst mit der kostenlosen Version.

Es gibt nicht viele Einschränkungen für die kostenlose Variante von Geekbench 5, abgesehen davon, dass sie jederzeit eine aktive Internetverbindung benötigt und die Ergebnisse automatisch auf ihre Website hochlädt, damit andere sie sehen können.

Solange Sie keinen Benchmarking eines unveröffentlichten Macs unter Embargo durchführen, sollte es in Ordnung sein, die Ergebnisse mit anderen Geekbench-Benutzern zu teilen. Umgekehrt bekommen Sie von Geekbench die Ergebnisse der Rechner und Konfigurationen gezeigt, die Ihnen vorschwebt, Sie müssen nicht selbst benchen.

Der Clou von Geekbench 5 ist, dass es unglaublich einfach zu bedienen ist und wenig technisches Wissen erfordert. Öffnen Sie einfach die App, schließen Sie alle anderen Apps, die auf Ihrem Mac laufen könnten, und klicken Sie in der linken Leiste auf "CPU" oder alternativ auf "Compute", für einen GPU-Test. Über den Button "Run Benchmark" können Sie den Leistungstest starten.

Die App misst dann die Leistung Ihrer CPU oder GPU bei der Ausführung von "alltäglichen Aufgaben zur Simulation realer Anwendungen" und kann je nach Geschwindigkeit Ihrer Hardware bis zu 20 Minuten dauern.

Sobald dies geschehen ist, werden die Ergebnisse in Ihrem bevorzugten Webbrowser angezeigt. Womöglich sind Sie zunächst von allen angezeigten Informationen, von der Prozessor-ID bis zur Motherboard-Hardware, überwältigt, aber die einzigen beiden Zahlen, auf die Sie sich konzentrieren müssen, sind ganz oben: Single-Core-Score und Multi-Core-Score beim CPU-Test, OpenCL- oder Metal-Score beim GPU-Test.

Die Single-Core-Punktzahl gibt einen Eindruck davon, wie schnell der Mac in bestimmten Situationen arbeitet, wenn nur ein einziger Verarbeitungskern alles verarbeitet. Multi-Core hingegen zeigt Ihnen, wie gut Ihr Mac abschneidet, wenn er an seine absoluten Grenzen kommt, da er mehrere Rechenkerne auf einmal verwendet, um die Belastung zu bewältigen. Betrachten Sie es als die Spitzenleistung Ihres Macs.