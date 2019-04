Sie klingen verlockend, die niedrigen Preise von Tonerkartuschen-Imitaten. Welche rechtlichen und gesundheitlichen Folgen sie aber nach sich ziehen können, schildert ein Webcast von Computerwoche und Channelpartner. Hubert Ortner, Chefredakteur DI Digital Imaging, und Siegfried Dewaldt, Manager Nachhaltigkeit DACH bei Hewlett-Packard, sprechen über Gesundheitsgefahren und mögliche rechtliche Folgen, etwa durch die Marktaufsicht. Nicht zuletzt riskieren Unternehmen, das Vertrauen der Verbraucher zu verlieren.

Fachjournalist Thomas Hafen von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast und fragt als erstes nach dem sogenannten papierlosen Büro. Ortner seufzt: "Über das papierlose Büro spricht man seit 20 Jahren, aber bisher ist es Treppenwitz!" Faktisch sei das Druckvolumen in den vergangenen Jahren eher gestiegen. Ortner erwartet schon, dass in vier bis fünf Jahren ein "papierärmeres Büro" Alltag sein wird, aber ganz Wegzudenken ist Papier kaum.

Wie Dewaldt sagt, schreibt HP seinen Lieferanten bestimmte Bedingungen vor, dazu zählen auch ethische und arbeitsrechtliche Vorschriften. "Wir gucken uns die Fabriken an und unterziehen sie einem umfassenden Audit", sagt er.

Ein Markt von 25 bis 30 Milliarden Euro

Zum Markt hat Ortner ein paar Zahlen mitgebracht. Derzeit werden weltweit rund 400 Millionen Tonerkartuschen für Laserdrucker im Jahr abgesetzt, das entspricht einem Wert von 25 bis 30 Milliarden Euro. Es sind vier Produktkategorien im Angebot: OEM (also Originalkartuschen), Reman (wiederaufbereitete Kartuschen), Imitate oder "Klone" und schließlich Counterfeits (Fälschungen).

Zahlen hat auch Moderator Hafen. Im Vorfeld des Webcasts hat er eine Umfrage unter den Lesern der Magazine Computerwoche und Channelpartner durchgeführt. "Welche Art von Tonerkartuschen nutzen Sie?", lautete die Frage. Fazit: mit 49 Prozent liegen OEM vorn. 29 Prozent nutzen Imitate, elf Prozent wiederbefüllbare Kartuschen und ebenfalls elf Prozent geben an, das nicht zu wissen. Eben diese letzte Zahl findet Ortner "erstaunlich niedrig".

Er weist darauf hin, dass 60 bis 70 Prozent aller Non-OEM-Kartuschen weltweit in China hergestellt werden. Die Marktanteile in der Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) stellt sich so dar: OEM halten 70 Prozent, Imitate 20 und Reman zehn Prozent. "Viele Imitate sind patentverletzend," weiß Ortner, "und sie werden ohne Umsatzsteuer nach Europa verkauft."

Ihm geht es aber auch um die gesundheitlichen und ökologischen Folgen. Denn viele Tonerkartuschen-Imitate enthalten verbotene Stoffe, zudem gibt es kein Re-Use-Konzept für Toner-Imitate. "Die landen auf der Müllhalde oder im Verbrennungsofen", so Ortner. Zu den verbotenen Stoffen zählt zum Beispiel ein Flammschutzmittel, das in der EU weitgehend verboten ist. Dieser Stoff heißt DecaBDE. Der Experte zitiert hier das Umweltbundesamt mit einer klaren Regelung: Für Tonerkartuschen mit Elektronik-Anteil (Chip) ist der Einsatz von DecaBDE in Konzentrationen größer als 0,1 Prozent seit dem 1.7.2008 verboten. Der Stoff gilt als giftig für das zentrale Nervensystem und als potenziell krebserregend. So haben Laborratten Leberkrebs entwickelt.

Erste "Blaue Briefe" an Händler

Laut Tests sind aber 83 Prozent der China-Imitate mit DecaDBE belastet. Konkret: der Grenzwert wird teils bis zum 30fachen überschritten. "Dagegen waren alle OEM-Kartuschen sauber", betont Ortner. Und chinesische Händler ohne eigene Niederlassung in Deutschland können rechtlich nicht belangt werden - wohl aber die "Inverkehrbringer", also Händler und Importeure mit Firmensitz in Deutschland. Diese sind voll in der Haftung. "Wer gegen deutsches Recht verstößt, dem nützt auch kein "Freischein" vom Hersteller, denn Papier ist geduldig", erklärt Ortner. In Nordrhein-Westfalen haben die ersten Händler bereits "blaue Briefe" von der zentralen Marktüberwachung bekommen, weiß er. Fazit: "Man sollte seine Hardcopy-Einkaufsquellen sehr genau prüfen!" Denn: Nicht jedes Toner-Imitat aus China ist rechtsverletzend, aber ein Großteil der rechtsverletzenden Kartuschen sind chinesische Imitate.

Und was tut nun HP, will Moderator Hafenvon Dewaldt wissen. Für ihn geht es nicht nur um die Gesetze, die einzuhalten sind. "Wir gehen darüber hinaus und haben eine General Specification for the environment definiert", erklärt er. Diese listet sämtliche Substanzen auf, die nicht in HPs Produkten enthalten sein dürfen. Außerdem hat HP Programme aufgesetzt, die die Kreislaufwirtschaft stärken, um den Co2-Fußabdruck zu verkleinern. Dazu zählen zum Beispiel Haltbarkeit und leichte Reparierbarkeit der HP Drucker oder die gezielte Aufforstung in Zusammenarbeit mit der Initiative "Prima Klima".

Ein weitere Thema des Webcasts sind Siegel. Die berühmte CE-Kennzeichnung drückt Übereinstimmung aus, aber auch die kann gefälscht sein. Dewaldt schätzt den "Blauen Engel" als das Umweltzertifikat, wenn's ums Drucken geht. "Da werden über hundert Kriterien eingehalten", weiß er. An dieser Stelle hakt ein Webcast-Zuschauer nach. "Prüft der Zoll die Echtheit von CE-Siegeln oder das Vorhandensein von DecaBDE?", fragt er. Ortner antwortet: "Das kann der Zoll nicht, denn dieses Verfahren ist sehr aufwendig, der Zoll kann leider nur Papiere prüfen!"

Hier den Webcast ansehen