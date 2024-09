Welche Reseller sprechen Sie mit Ihrem Partnerprogramm Chap an?

Bernd Rischer: Unser Partnerprogramm Chap richtet sich insbesondere an IT-Fachhändler, Systemhäuser und Reseller, die eine Spezialisierung im Bereich Druck- und Dokumentenmanagement anstreben. Über unsere autorisierten Distributoren ALSO, API, Ingram Micro und Systeam haben die registrierten Partner die Möglichkeit, von attraktiven Aktions- und Projektpreisen zu profitieren. Das Programm bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter auch technische Beratung durch Kyocera-Experten.

Zusätzlich profitieren sie von unserer Unterstützung bei der Entwicklung von Verkaufsstrategien sowie von Marketingmaterialien und -kampagnen, um ihre Reichweite zu erhöhen und neue Kunden zu gewinnen. Außerdem haben sie Zugang zu Leih- und Demogeräten, um Kyocera-Produkte ausgiebig zu testen, bevor sie diese ihren Kunden präsentieren.

Zudem profitieren die Chap-Teilnehmer von exklusiven Promotions, regelmäßigen Updates zu neuen Produkten und Technologien sowie einem direkten Draht zu unserem Support-Team. Unser Ziel ist es, sie bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam erfolgreich zu sein.

Was kann Chap Systemhäusern bieten, deren Kernkompetenz nicht im Bereich Drucken und Dokumentenmanagement liegen?

Bernd Rischer: Auch für Systemhäuser, deren Kernkompetenz nicht im Bereich Drucken und Dokumentenmanagement liegt, bietet Kyocera Chap zahlreiche Vorteile. Systemhäuser haben die Möglichkeit, von den umfangreichen Schulungs- und Trainingsprogrammen zu profitieren. So können sie ihr Know-how im Umgang mit den entsprechenden Produkten ausbauen und neue Geschäftsfelder erschließen.

Darüber hinaus bietet Kyocera flexible Miet- und Abonnementkonzepte für Drucker, Garantie und Toner, die einen Einstieg ohne hohe Anfangsinvestitionen ermöglichen. Unsere Vertriebs- und Marketingunterstützung hilft vom ersten Tag an, effektive Vertriebsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Unsere technische Beratung löst kompetent alle Fragen und Herausforderungen.

Zudem können Systemhäuser ihren Kunden mit unserer Unterstützung klimafreundliche Dokumentenprozesse anbieten. Im Rahmen unserer Klimaschutzinitiative Kyocera Print Green bieten wir unseren Toner CO2-kompensiert an. Dabei investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt.

In den letzten Jahren hat sich im Printing-Segment viel getan. Anwender gehen anders mit Dokumenten um. Was hat sich Ihrer Meinung nach durch Cloud und Digitalisierung verändert?

Bernd Rischer: Die Digitalisierung ist im Mittelstand längst Alltag geworden. Dementsprechend setzen Unternehmen Konzepte für das digitale Büro um. Damit stellen sie sicher, dass Prozesse auch mit verteilten Teams reibungslos funktionieren, und bieten ihren Mitarbeitenden Flexibilität, ohne an Effizienz einzubüßen. Dafür nutzen sie auch bei dokumentenintensiven Prozessen die Cloud. Für uns bedeutet das, Lösungen und Services anzubieten, die Unternehmen auf dem Weg zu cloudbasierten Geschäftsprozessen begleiten.

Das beschleunigt die Prozesse der Anwender erheblich. Das Aktenarchiv wird zu einem durchsuchbaren Informationsschatz in der Cloud, die Eingangspost gelangt via Cloud-DMS direkt in die entsprechenden Workflows. Die eingesetzte Hardware muss in diese Prozesse passen und entsprechende Schnittstellen bieten. Dabei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt:

Kann ich von meinem System aus in die Cloud scannen?

Ist es möglich, Druckaufträge von unterwegs auszulösen und später abzuholen?

Wie kann ich Drucker im Homeoffice effizient verwalten?

Welche Chancen bieten diese Veränderungen Systemhäusern und MSPs?

Bernd Rischer: Die Veränderungen durch Cloud-Technologie und die Digitalisierung bieten Systemhäusern und MSPs gute Ausgangspunkte für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung. So besteht die Möglichkeit, das eigene Portfolio zu erweitern und neue Umsatzquellen zu erschließen, indem sie Hardware anbieten, die mit cloudbasierten Lösungen kompatibel ist. Dies führt zu einer stärkeren Kundenbindung. Systemhäuser, die frühzeitig auf diese Technologien setzen, können sich als innovative Partner positionieren und sich damit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Hält Kyocera dafür spezielle Unterstützungsmaßnahmen bereit?

Bernd Rischer: Ja, Kyocera bietet Unterstützungsmaßnahmen für Systemhäuser und MSPs an, um sie bei der Integration von Produkten zu unterstützen, die mit cloudbasierten Lösungen und digitalen Geschäftsprozessen optimiert sind. Dazu gehören umfassende Schulungs- und Trainingsprogramme, die das notwendige Wissen und die Fähigkeiten vermitteln. Unser Support-Service steht ebenfalls zur Verfügung, um bei der Implementierung und Wartung der Lösungen zu helfen.

