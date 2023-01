Wer ein E-Autos besitzt, kennt das Problem: Niedrige Außentemperaturen senken die Reichweite. Der Grund dafür liegt in der Technik der Fahrzeuge begründet, so sorgt die aktive Heizung beispielsweise für einen deutlich höheren Stromverbrauch während der Fahrt. Zudem führen niedrige Temperaturen bei den Batterien dazu, dass deren interne Reaktionen langsamer ablaufen und damit weniger Leistung bringen. Sogar wenn das E-Auto einfach nur steht, verliert es bei Kälte kontinuierlich an Reichweite, wie unser Test zeigt.

Nicht alle Fahrzeuge gleich betroffen

Doch nicht bei allen Modellen müssen Käufer gleich hohe Verluste bei der Reichweite im Winter hinnehmen (das bewies bereits im letzten Winter eine Studie: E-Autos im Winter - so groß ist der Reichweitenverlust je nach Modell). Das US-Unternehmen Recurrent hat jetzt in einer aktuellen Studie die Unterschiede bei der Reichweite von E-Autos im Sommer und Winter miteinander verglichen.

Konkret standen 13 unterschiedliche Modelle auf dem Prüfstand, deren Reichweite bei 1 bis 6 Grad Celsius Außentemperatur und bei sommerlichen 21 Grad Celsius miteinander verglichen wurden. Die Reichweite der Fahrzeuge wurde zudem zwischen geschätzter und verifizierter Reichweite unterschieden. Dabei handelt es sich einmal um die Schätzung der Autoelektronik, die verifizierte Reichweite hingegen wurde aus über 35.000 Datenpunkten errechnet.

Oberklasse mit den geringsten Verlusten

Die geringsten Reichweitenverluste im Winter verzeichneten Fahrzeuge aus der Oberklasse. Der Jaguar I-Pace kam beispielsweise im Winter nur drei Prozent weniger weit als im Sommer. Beim Auto E-Tron liegt der Verlust bereits bei acht Prozent. Danach reihen sich die vier Modelle von Tesla ein. Model X und Model Y verlieren demnach im Winter 15 Prozent ihrer Reichweite. Model 3 und Model S liegen mit 17 bzw. 19 Prozent darüber.

Bis zu 32 Prozent Reichweitenverlust im Winter

Beim Hyundai Kona liegt der Wert ebenfalls bei 19 Prozent, der Nissan Leaf liegt mit 21 Prozent noch höher. Die deutschen Autos VW e-Golf und der BMW i3 kämpfen im Winter mit einem Reichweitenverlust von 23 und 24 Prozent. Der VW ID.4 liegt zusammen mit dem Ford Mustang Mach-E bei 30 Prozent. Den letzten Platz belegt der Chevy Bolt mit 32 Prozent Verlust im Winter. (PC-Welt)