Egal, ob Sie bereits langjähriger Tablet-Nutzer oder frisch gebackener iPad-Anfänger sind: Alltägliche Fehler bei der Benutzung Ihres iPad sind unvermeidbar. Mit den folgenden Tipps und Tricks helfen wir Ihnen, wie Sie die gröbsten Fehler vermeiden und das gesamte Potenzial Ihres iPads ausschöpfen können.

1. Das falsche iPad-Modell

Dieser Tipp richtet sich vor allem an iPad-Einsteiger. Wenn Sie also bereits ein Tablet von Apple besitzen, können Sie gleich zu Tipp Nr. 2 springen. Wie beim Mac bietet Apple auch beim iPad unterschiedliche Modelle an: iPad Pro, iPad Air, iPad Mini – und ein ganz normales iPad gibt es auch noch – von den unterschiedlichen Größen von 8,3" über 10,2" bis hin zu 12,9" ganz zu schweigen. Wer sich im Vorfeld nicht ausreichend informiert, wird es im Nachhinein wohl bereuen. Welches iPad-Modell für Sie das richtige ist, beantworten wir in unserem umfangreichen iPad-Kaufratgeber.

2. Unnötiges Zubehör kaufen

Das günstigste iPad im neuen, kantigen Design beginnt bei 549 Euro. In den seltensten Fällen bleibt es jedoch beim nackten iPad: Ehe man sich’s versieht, landen auch noch Smart-Folio und Apple Pencil im Einkaufswagen – und man ist weitere 200 Euro ärmer. Gegen das Original-Zubehör von Apple spricht grundsätzlich überhaupt nichts, allerdings sollten Sie sich im Klaren sein, ob Sie dieses auch wirklich benötigen. So bekommen Sie bei Amazon bereits diverse günstigere Hüllen-Alternativen, das Gleiche gilt für den Apple Pencil. Generell lohnt es sich, Original-Zubehör nicht direkt bei Apple zu kaufen, vieles bekommt man bei Amazon & Co. günstiger.

3. Apple Pencil falsch einsetzen

Der Apple Pencil ist nicht nur ein Stift, der den Bildschirm vor unschönen Fingerabdrücken schützt. Er ist ein Tool, der das Arbeiten auf dem iPad vereinfacht. Vorausgesetzt, Sie wissen, wie. So können Sie etwa den Stift von der unteren linken Ecke in die Mitte ziehen und somit einen Screenshot erstellen. Dies ist extrem praktisch, gestaltet sich das Erstellen eines Screenshots auf dem iPad doch deutlich umständlicher als auf dem iPhone.

Außerdem macht das Schreiben von handschriftlichen Notizen auf dem iPad eine Menge Spaß, seitdem Apple das Kritzeln-Feature auch auf Deutsch anbietet. Das iPad erkennt Ihre Handschrift und wandelt diese in digitalen Text um. Gerade das Erstellen von handschriftlichen Notizen in der gleichnamigen App bereitet eine Menge Spaß und ist eine nette Abwechslung.

Aktivieren Sie das Kritzeln-Feature wie folgt:

Öffnen Sie die Einstellungen Wählen Sie Apple Pencil Aktivieren Sie Kritzeln

Bleiben wir noch kurz bei den Notizen: Wenn Sie einen Apple Pencil nutzen, können Sie einfach auf den Sperrbildschirm des iPad tippen, um eine Schnellnotiz zu erstellen – ohne das Gerät zuvor entsperren zu müssen. Sie haben zudem Zugriff auf die verschiedenen Stift-Tools. Um jedoch alle Notizen einsehen zu können, müssen Sie das iPad zunächst entsperren.

4. Multi-Tasking nicht nutzen

Seit iOS 15 hat Apple das Multi-Tasking-Feature deutlich verbessert. Zuvor war es eher ein Glücksspiel, mehrere Apps auf dem iPad gleichzeitig anzuordnen - weswegen viele Anwender Multi-Tasking auf dem iPad häufig nicht nutzen. Nun gelingt dies aber viel intuitiver:

Öffnen Sie eine App Tippe Sie oben im Bildschirm auf die Taste "Multi-Tasking" (drei kleine Punkte) Tippen Sie auf die Taste "Split View" oder "Slide Over" . Die aktuelle App wird zur Seite geschoben, und der Home-Bildschirm wird angezeigt. Tippen Sie nun auf dem Home-Bildschirm auf eine zweite App. Wenn Sie die Split View verwenden, wird die zweite App direkt neben der aktuellen App angezeigt. Wählen Sie jedoch Slide Over, wird die zweite App im Vollbildmodus geöffnet, und die aktuelle App wird in ein kleineres Fenster verschoben, das Sie auf dem Bildschirm nach rechts oder links bewegen können.

5. Dateien-App ignorieren

Wer sein iPad lediglich für Netflix, Mails und fürs Surfen im Internet nutzt, wird wohl noch nie einen Blick in die Dateien-App geworfen haben. Dabei hat diese App sehr viel mehr zu bieten, als seine Dateien auf dem iPad zu verwalten, wie etwa einen Dokumenten-Scanner:

Öffnen Sie die Dateien-App Klicken Sie oben links auf "Dateien", um die Menüleiste aufzurufen Tippen Sie nun auf die drei Punkte am oberen rechten Rand der Menüleiste Wählen Sie "Dokument scannen"

Positionieren Sie das Dokument, welches Sie Einscannen wollen, auf einer Oberfläche und das iPad übernimmt den Rest – sehr praktisch!

6. Das iPad nicht als Spiele-Konsole nutzen

Das iPad war schon immer als mobile Spiele-Konsole konzipiert. Je performanter die Chips wurden, desto anspruchsvoller wurden auch die Spiele. Allerdings ist die Touch-Bedienung nicht immer sonderlich praktisch - doch Apple bietet Alternativen an. So können Sie etwa einen Controller für die Playstation 5 (63,99 Euro bei Amazon) oder die Xbox (ab 58,99 Euro bei Amazon) mit Ihrem iPad koppeln. Versetzen Sie die Controller in den Kopplungs-Modus und verbinden Sie diesen anschließend in den Bluetooth-Einstellungen Ihres iPads. (Macwelt)