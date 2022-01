2021 wurden 47 Prozent mehr Transaktionen durch IT-Dienstleister getätigt als 2020. Laut ISG gab es im vergangenen Jahr 190 Fusionen und Akquisitionen in der IT-Services-Branchen - so viele wie noch nie zuvor. Im Jahresvergleich nahm der Wert dieser Transaktionen 2021 um 63 Prozent zu.

Und das waren die wichtigsten Treiber, die zu diesem Rekordjahr führten:

sehr viel verfügbares Kapital, das während der Pandemie angespart wurde

konstant niedrige Zinssätze

starke kundenseitige Nachfrage nach Services für die digitale Transformation

Am aktivsten waren 2021 global betrachtet die IT-Services-Anbieter Accenture, Deloitte, IBM, Atos und Tech Mahindra, die dabei insbesondere auf andere IT-Dienstleister abzielten. In diesem Marktsegment stehen vor allem Cloud-Engineering, Cybersicherheit und Datenanalytik im Fokus - Fähigkeiten, die wegen der aktuellen digitalen Transformation von Anwenderunternehmen besonders stark nachgefragt werden.

Nicht zu vergessen die Rolle von Beteiligungsgesellschaften bei Fusionen und Übernahmen in der Technologie- und IT-Branche. 2021 waren solche Private-Equity-Firmen an sieben Transaktionen im Wert von jeweils über einer Milliarde US-Dollar beteiligt. So übernahm KKR das Unternehmen Ensono, I Squared Capital erwarb KIO Networks - den größten mexikanischen Rechenzentrumsbetreiber, und kurz vor Ende 2021 kaufte Advent International das Digital-Engineering-Unternehmen Encora.



Aber auch auf dem deutschen Markt gab es 2021 sehr viel Bewegung in der Systemhaus- und IT-Dienstleister-Szene. Und das waren die wichtigsten Übernahmen und Fusionen hier zu Lande: