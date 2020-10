Die Covid-19-Pandemie hat innerhalb weniger Wochen deutlich gemacht, wie stark eine globalisierte Wirtschaft von reibungslos funktionierenden Lieferketten abhängt - und wie schnell Unternehmen, ja ganze Volkswirtschaften in Schieflage geraten, wenn sie ins Stocken geraten. Allein in Deutschland haben drei von vier Mittelständlern mit Ausfällen zu kämpfen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle McKinsey-Studie. Jedes vierte Unternehmen erwägt demnach, künftig auf globales Sourcing zu verzichten und Teile der Lieferketten wieder näher ans eigene Unternehmen zurückzuholen. Das heißt: regional redundante Partnerschaften aufzubauen, ohne Effizienz und Produktivität aus dem Blick zu verlieren. Viele Unternehmen haben zudem erkannt, dass sie ihre Lieferketten flexibler und agiler gestalten müssen, um ihre Lieferfähigkeit zu erhalten und zu steigern.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung Hand in Hand

Beim Umbau der Lieferketten muss zudem Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen: Zum einen wird durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie der Kostendruck steigen, zum anderen brauchen wir nach wie vor wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel - zumal Verbraucher in immer stärkerem Maße Transparenz und ökologisches Bewusstsein von Unternehmen einfordern. Mithilfe digitaler Technologien lassen sich - je nach Stand der bestehenden ERP- und operativen Planungssysteme - bereits innerhalb weniger Wochen die Weichen dafür stellen.

Nachfrage vorausschauend analysieren

Zunächst müssen Unternehmen belastbare Aussagen treffen können, wie sich die Nachfrage nach ihren Produkten kurz- und mittelfristig entwickeln wird. Regelbasierte Prognosemethoden helfen in Krisenzeiten jedoch nur bedingt weiter. Mit Datenauswertung in Echtzeit in Kombination mit maschinellem Lernen und Sentimentanalysen lassen sich Änderungen aussagekräftig simulieren. Dabei können Anwender sowohl aktuelle Daten über die globale und regionale Entwicklung der Pandemie einfließen lassen als auch Daten über die Stimmungslage in der Bevölkerung, etwa durch Untersuchung des Google-Suchverhaltens. Dadurch lassen sich Szenarien für die beste, die schlechteste und die wahrscheinlichste Entwicklung berechnen. So können Unternehmen einschätzen, ob ihr Materialbestand für die zu erwartende Nachfrage angemessen ist, welche Lieferanten dringend benötigtes Material liefern können und wie der Produktionsbetrieb angepasst werden muss. Ein solches System kann innerhalb von vier Wochen implementiert werden.

Supply Chain intelligent steuern

In einem zweiten Schritt muss es darum gehen, Lieferketten über die Krisenzeit hinaus zu stabilisieren. Das Ziel: ein effizienter Betrieb im Normalzustand - mit der Möglichkeit zur dynamischen Anpassung, wenn sich die Rahmenbedingungen plötzlich ändern. Auch dabei können szenariobasierte Simulationen anhand von Echtzeitdatenanalyse und maschinellem Lernen helfen. Mit Digital Twins können Unternehmen zum Beispiel simulieren, wie ihre Supply Chain reagieren wird, wenn bestimmte Segmente über längere Zeit nur eingeschränkt funktionieren oder ganz ausfallen. Wie lange werden wir noch lieferfähig sein? Mit welchen Strategien können wir unsere Lieferfähigkeit verlängern und aufrechterhalten - und was bedeuten sie für unsere Profitabilität? Mit einer solchen Lösung können Firmen nicht nur Unsicherheiten auf der Nachfrageseite, sondern auch in ihren Versorgungsketten gezielt beleuchten. Die Einführung lässt sich ebenfalls innerhalb von vier Wochen realisieren.

Nehmen Sie am virtuellen SAP Partner Summit teil! Welche Industriezweige wittern in Corona-Zeiten große Geschäftschancen? Wie sinnvoll sind KI-basierte Lieferketten während der Pandemie? Und welche Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, sicher durch das "neue Normal" zu navigieren? Antworten auf diese Fragen gibt es beim nächsten virtuellen SAP Partner Summit am 3. und 4. November, wenn Experten und Partner bei der größten deutschsprachigen SAP-Partnerveranstaltung virtuell zusammenkommen und sich in kreativen Live-Formaten austauschen. Hier geht's zur Anmeldung

Nachhaltigkeitsmanagement transparent gestalten

In einem dritten Schritt müssen Lieferketten nachhaltig gestaltet werden. Viele Unternehmen haben erkannt, dass sie langfristig erfolgreicher arbeiten, wenn sie Nachhaltigkeit zum wesentlichen Baustein ihrer Geschäftsstrategie machen. Die Umsetzung fällt jedoch mitunter noch schwer. Viele Firmen kennen weder die Höhe ihres CO 2 -Ausstoßes, noch wissen sie, wie nachhaltig sie im Vergleich zu den Wettbewerbern agieren und wie sich die Wahl von Lieferanten oder Produktionsstandorten auf ihren ökologischen Fußabdruck auswirkt. Intelligente Technologien auf Basis von ERP- und Risk-Management-Systemen schaffen Transparenz und versetzen Anwender in die Lage, Emissionsdaten auf Produkte und Services umzulegen und deren gesamten Lebenszyklus zu betrachten. So lassen sich die Auswirkungen von Entscheidungen in den Finanzzahlen darstellen. Umbauten in der Versorgungskette können so auf einer fundierten Datenbasis vorbereitet werden: Wie verändern sich Kosten für CO 2 -Zertifikate, wenn wir künftig stärker auf lokale Lieferanten setzen? Wie beeinflusst eine regional ausgerichtete Versorgungskette unseren Logistikaufwand? Die Implementierungsdauer für ein Modell liegt hier im Bereich von zwölf bis zwanzig Wochen.

Jetzt die Weichen stellen

Wer jetzt beginnt, Second-Source-Strategien zu entwickeln, ein transparentes Lieferantenmanagement aufzubauen, sein Lieferkettenmanagement mit digitalen Lösungen zu stabilisieren und dabei auf Nachhaltigkeit zu achten, hat große Chancen, weitestgehend unbeschadet durch die aktuelle Pandemie zu kommen. Dies setzt Systeme voraus, die eine hohe Datenverfügbarkeit und Analysegeschwindigkeit gewährleisten. Denn auch bei international agierenden Mittelständlern mit einem breiten Portfolio fallen mitunter Milliarden Datensätze an, die die Basis für die beschriebenen Lösungen bilden. Deshalb: jetzt die Weichen für eine dauerhaft erfolgreiche Lieferkette stellen - ob aus eigener Kraft oder mithilfe eines Partners oder Dienstleisters -, dann stellt sich der Erfolg auch künftig ein.

Autor: Christian Mehrtens leitet den Geschäftsbereichs Mittelstand und Partner bei SAP Deutschland.