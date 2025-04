ChannelPartner: Herr Stolle, Galaxus.de konnte sich 2024 weiter um 27 Prozent auf 362 Millionen Euro steigern - wie schätzen Sie das Ergebnis ein?

Michael Stolle: Ich bin sehr zufrieden, dass wir trotz der schwierigen Marktlage weiter deutlich wachsen. Ich denke, dazu trägt bei, dass wir durch unser Marketing immer bekannter werden und dass unser selbstironischer Humor auch bei den deutschen Konsumenten gut ankommt. Wir merken, dass die Zahl unserer loyalen Kunden steigt und dass immer mehr Zugriffe auf unseren Onlineshop organisch über die Homepage kommen.

ChannelPartner: Sie sind in Deutschland ja mit einem klaren Sortimentsschwerpunkt auf Elektronikartikel in den Markt eingestiegen, was die Wiederkaufsquote naturgemäß einschränkt. Zahlt sich nun die Ausweitung des Sortiments aus?

Michael Stolle: Wir haben in der Schweiz ja zwei Marken: Digitec als Elektronikversender und Galaxus als Allrounder. Es war bewusst unsere Strategie, in Deutschland mit dem Digitec-Sortiment einzusteigen und dieses dann mit der Zeit auf das volle Galaxus-Sortiment zu erweitern. Und tatsächlich entsteht immer dort, wo wir neue Artikel ins Sortiment aufnehmen, schnell eine gute Dynamik. Der Sortimentsausbau ist für uns also kein Thema der Nachfrage, sondern eher des Angebots: Wir arbeiten laufend daran, neue gute Angebote für unsere Kunden zu integrieren.

ChannelPartner: Stichwort Angebote - in der deutschen Elektronikbranche hört man vermehrt den Vorwurf, dass sich Galaxus mit Lockangeboten auf eine wenig nachhaltige Weise Marktanteile erkauft...

Michael Stolle: Wir sind kein Preistreiber und wollen keine Preisspirale in Gang setzen. Aber wir gehen attraktive Angebote mit, da wir unserer Kundschaft keinen Grund geben wollen, woanders zu kaufen. Dabei nützt uns unser großes Volumen: Wir denken sowohl beim Einkauf wie auch bei der Logistik Digitec und Galaxus grenzüberschreitend als Einheit und das hilft uns, von den Partnern ernst genommen zu werden.

ChannelPartner: Der große Erfolg in der Schweiz - dort liegt Digitec Galaxus unserer Schätzung zufolge bei einem Umsatzniveau von umgerechnet rund 3 Milliarden Euro- erleichtert also die Expansion in Deutschland. Wie verhält es sich umgekehrt? Wie sehr profitiert das Heimatgeschäft in der Schweiz von den Initiativen in Deutschland, wie zum Beispiel dem im Bau befindlichen neuen Logistikzentrum im grenznahen Neuenburg am Rhein?

Michael Stolle: Es ist bekannt, dass wir in der Schweiz an zwei Standorten in der Umgebung von Zürich und Bern neue Logistikzentren bauen wollen. Jedoch dauert es dort - auch wegen der basisdemokratischen Mitbestimmung der Anwohner - sehr lange für die Realisierung dieser Vorhaben. In Deutschland ließ sich unser Bauvorhaben in Neuenburg dagegen wesentlich schneller realisieren. Der grenznahe Standort ermöglicht es uns, von dort auch unsere Logistikkapazitäten in der Schweiz zu entlasten. Insofern stimmt es, dass unser Geschäft davon grenzüberschreitend profitiert.

ChannelPartner: Es wurde viel über die hohen Investitionssummen des Digitec-Galaxus-Eigners Migros in die Expansion geschrieben und über das sogenannte "Ultimatum", das die Migros Galaxus.de nun bis 2029 gegeben habe - werden dabei solche grenzüberschreitenden Mehrwerte übersehen?

Michael Stolle: Ich denke, dass das Verhältnis zur Migros generell häufig falsch dargestellt wird. Als Mario Irminger 2023 als neuer CEO der Migros angetreten ist, hat er angekündigt, das Gesamtportfolio kritisch zu prüfen, von dem wir als Galaxus.de ein Teil sind - und das finden wir auch gut. Im Rahmen dieser Prüfung wurden auch ausdrücklich die Vorteile anerkannt, die bei Digitec Galaxus durch das Zusammenspiel zwischen dem Geschäft in der Schweiz und in der EU entstehen. Was die bis 2029 bewilligten Investitionen betrifft, ist das aus meiner Sicht nicht als ein "Ultimatum" zu betrachten, sondern als normales Startup-Funding. Ich war vor meinem Wechsel zu Galaxus.de beim Onlinehändler Westwing und auch dort war es normal, dass wir uns immer um neue Funding-Runden bemühen mussten. Insofern ändert die Entscheidung der Migros für den Zeitraum bis 2029 unsere strategische Ausrichtung nicht - und ich bin auch zuversichtlich, dass wir dann weitere Investments bekommen werden, denn wir haben eine klare Idee, wann und wie wir profitabel werden wollen.

ChannelPartner: Anfang 2023 hat Galaxus sein Marktplatzgeschäft auch in Deutschland gestartet. Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung und wie läuft es mit der Anbindung der Marktplatzpartner?

Michael Stolle: Wir sind sehr zufrieden, wie sich unser Marktplatzgeschäft entwickelt. Wir stellen über die Schweiz hinaus ein großes Interesse von potenziellen Sellern an unserem Marktplatz fest. Für uns steht dabei die Aufgabe im Mittelpunkt, ein sinnvolles Portfolio an Partnern in den verschiedenen Sortimenten aufzubauen. Natürlich hätte immer jeder Marktplatzbetreiber gerne attraktive Marken exklusiv für sich. Aber es ist für uns kein Problem, wenn Partner bereits auf anderen Marktplätzen aktiv sind. Am wichtigsten ist, dass sie gut zu uns passen und unser Angebot sinnvoll ergänzen. Die Händler zahlen bei uns übrigens keine Grundgebühr, sondern nur eine Provision bei tatsächlichem Verkauf.

ChannelPartner: Der E-Commerce befindet sich in einer Situation, wo selbst ein Marktführer wie Amazon verunsichert auf den Erfolg neuer chinesischer Wettbewerber wie Temu oder TikTok Shop reagiert. Wie schätzen Sie die aktuelle Entwicklung ein und plant Galaxus, darauf mit eigenen Initiativen zu reagieren?

Michael Stolle: Wir beobachten die Entwicklung sehr intensiv und finden es spannend, wie sich der Markt aktuell verändert. Was unsere Fähigkeit, darauf zu reagieren betrifft, spielt es eine große Rolle, dass Digitec Galaxus weiterhin von den Gründern geführt wird. Sie haben das ursprüngliche Geschäftsmodell seit mehr als 20 Jahren immer weiterentwickelt und angepasst. Aber sie haben auch entschieden, dass wir dem Markt nicht hinterherlaufen. Stattdessen entwickeln wir eigene Features, wie zum Beispiel die Anzeige der Retouren- und Garantiequote auf Artikelebene, mit denen wir uns auf ganz eigene Weise vom Wettbewerb abheben. Galaxus ist weiterhin extrem agil und als ich hierher gewechselt bin, war ich überrascht, wie viel Startup-Mentalität trotz der Größe noch in dem Unternehmen steckt. Insofern setzen wir uns auch mit den aktuellen Trends auseinander und überlegen, wie wir vor allem die Themen generative KI und Social Commerce für uns nutzen können.

ChannelPartner: Vor allem im Gespräch mit etablierten Retailern wie MediaMarktSaturn oder den CE-Verbundgruppen fällt immer häufiger der Name Galaxus.de. Man nimmt wahr, dass Sie - gemeinsam mit Coolblue - als Neueinsteiger Bewegung in den deutschen Markt bringen und befürchtet, Marktanteile zu verlieren. Wie stark merken Sie diese gewachsene Wahrnehmung?

Michael Stolle: Auch wir stellen eine verstärkte Wahrnehmung fest - auf Seiten der Endkunden, was wir sehr positiv finden, und auch auf Seiten der Industrie. Hier merken wir, dass uns die Lieferanten mit unserem steigenden Gewicht in der EU mittlerweile deutlich ernster nehmen. Mit unseren Wettbewerbern stehen wir dagegen in keinem direkten Kontakt, aber wir haben viel Respekt vor deren Leistung und freuen uns, wenn wir auch dort immer stärker wahrgenommen werden. Ich denke, Coolblue und wir zeigen, dass auf dem deutschen Markt neue Konsumentenbedürfnisse existieren, die von den bestehenden Anbietern noch nicht befriedigt werden. Insofern sehe ich eine gute Chance für ein positives Miteinander. Ein weiterer Nebeneffekt unserer steigenden Bekanntheit zeigt sich schließlich bei der Personalgewinnung. Anders als bei unserem Deutschlandstart 2018 ist es für uns heute einfacher geworden, bei gutem Personal auf Interesse zu stoßen.