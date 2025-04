Intel-Führungskräfte versprachen am zweiten Tag der “Intel Vision”-Konferenz, dass die kommende CPU-Generation Core Ultra 300, Codenname “Panther Lake”, die besten Aspekte der Vorgängergenerationen Lunar Lake und Arrow Lake vereinen wird. Der neue Intel-Chef Lip-Bu Tan hat seine Pläne für die neue Ausrichtung von Intel vorgestellt und dabei um brutale Ehrlichkeit gebeten, während er versprach, Intel wieder zu alter Größe zu verhelfen.

Wir wussten bereits, dass Panther Lake ein entscheidendes Produkt für Intel in diesem Jahr sein würde. Der Chip ist nicht nur die nächste Iteration von Intels PC-Client-Roadmap, sondern auch der erste Chip auf Intels 18A-Fertigungsprozess der nächsten Generation.

Nachdem das Unternehmen im Rennen um die kritische Prozesstechnologie ins Hintertreffen geraten war, setzte sich der frühere CEO Pat Gelsinger dafür ein, innerhalb von vier Jahren fünf Prozessknoten zu erreichen, was schließlich in dem 18A-Prozess gipfelte. Gelsinger ist letztes Jahr zurückgetreten, aber das Erreichen dieses Ziels war ein wichtiges Vermächtnis für Intel.

Die Führungsriege betonte gestern, dass sie mit dem 18A-Prozess in eine “Risikoproduktion” eingetreten sind. Das heißt, sie haben die Entwicklung der Prozesstechnologie im Wesentlichen eingefroren und begonnen, den Prozess für eine eventuelle Serienlieferung hochzuschrauben.

Panther Lake wird für Intel entscheidend sein

Jim Johnson, Senior Vice President der Client Computing Group von Intel, erklärte den Teilnehmern der “Intel Vision”-Konferenz, dass Panther Lake eine Mischung aus den früheren Chips von Intel sein wird.

“Ich persönlich bin von Panther Lake begeistert, weil er die Energieeffizienz von Lunar Lake und die Rechenleistung Arrow Lake vereint und für die Skalierung auf 18A ausgelegt ist. Er soll noch in diesem Jahr in Produktion gehen”, sagte Johnson. “Unsere Kunden-Roadmap ist die innovativste, die wir je hatten, und wir sind noch lange nicht fertig.”

In einem Brief an die Aktionäre sagte der Intel-CEO, dass “Nova Lake” auf die Einführung von Panther Lake folgen würde. Nova Lake wird 2026 auf den Markt kommen, sagte er.

Wie schon in der Vergangenheit hat Johnson bekräftigt, dass die Entwicklung einer großartigen KI mit der Entwicklung eines großartigen PCs beginnt. Intel hat auch stark in die Software-Entwicklung investiert und versucht, Entwickler auf die Intel-Plattform zu locken und die Core- und anderen Chips von Intel zum Motor der Client-KI zu machen.

In diesem Sinne kündigte Intel einen neuen KI-Showcase an, der Kunden helfen soll, KI-optimierte Anwendungen zu finden, insbesondere solche, die für Intel entwickelt wurden. Intel hat auch eine eigene App namens AI Playground entwickelt, mit der Verbraucher, die Intel-Chips verwenden, KI-Kunst und einen LLM-Chatbot in einer einzigen App ausführen können.

Intel gibt die technischen Details seiner Chips der nächsten Generation in der Regel um die Computex-Messe herum bekannt, die für Ende Mai 2025 geplant ist.

KI, KI, KI: Intels Prioritäten für 2025

Michelle Johnston Holthaus, die auf ihren Posten als Leiterin der Produktsparte von Intel zurückgekehrt ist, nachdem sie vorübergehend als Co-Chief Executive Officer von Intel fungiert hatte, erläuterte ihre drei Prioritäten für das Jahr 2025 für das Unternehmen als Ganzes. Zwei davon betreffen künstliche Intelligenz.

“Die Intel-Produktgruppe konzentriert sich auf drei Schlüsselprioritäten, um Ihren Erfolg voranzutreiben”, sagte sie. “In erster Linie geht es darum, bei den KI-PCs zu gewinnen und sie in die Lage zu versetzen, die KI-Kundenchancen zu nutzen, von der Randtechnologie über die Automobilindustrie bis hin zum PC und zum Arbeitsplatzrechner.”

“Zweitens stärken wir unsere Rechenzentrumskapazitäten für herkömmliche Rechenzentren und Arbeitslasten, um ihnen zu helfen, ihre bestehenden Investitionen zu maximieren, z. B. durch die Auffrischung zur Rückgewinnung von Platz, die Reduzierung des Stromverbrauchs und die gleichzeitige Senkung der Gesamtbetriebskosten.”

“Und drittens müssen wir weiterhin Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz vorantreiben, um die nächste Generation von Software und Hardware zu ermöglichen und Ihnen dabei zu helfen, Ihre kritischen Infrastrukturen zukunftssicher zu machen, damit Sie die Leistung der KI mit Hilfe von Full-Stack-Lösungen nutzen können”, erklärt Holthaus.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation PCWorld und wurde aus dem Englischen übersetzt und lokalisiert. (PC-Welt)