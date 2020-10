Schritt 1

Reicht Ihnen das Vergrößern der Schriftgröße für eine bessere Lesbarkeit von Text nicht, können Sie auch eine generelle Vergrößerung der Bildschirmanzeige in der Einstellungen-App unter „Eingabehilfe –>Verbesserungen der Sichtbarkeit –> Bildschirmzoom“ einstellen. Über den Schieberegler unten vergrößern Sie alle Elemente in der Darstellung, also Schrift, Symbole und Auswahlfelder.

Schritt 2

Der Zoom wird augenblicklich aktiv. Verlassen Sie die Einstellungen, und probieren Sie die geänderte Darstellung aus. Ist der Zoomfaktor zu hoch, gehen Sie zurück in die Einstellungen und setzen ihn herunter.

Schritt 3

Im Fenster „Eingabehilfe –> Verbesserungen der Sichtbarkeit“ gibt es viele weitere nützliche Optionen. Sie können hier etwa ein Design („Theme“) mit einem hohen Kontrast und kontrastreiche Schriftarten auswählen und einschalten. Auch eine größere und besser ablesbare Tastatur in verschiedenen Farben erleichtert die Bedienung. Über die Option „Schaltflächenformen anzeigen“ lassen sich Bedienelemente hervorheben.

Schritt 4

Um nur einen Bereich des Bildschirms zu vergrößern, finden Sie unter „Eingabehilfe –> Verbesserungen der Sichtbarkeit –> Vergrößerungsfenster“ die passende Funktion. Die Lupe lässt sich mit dem Finger in alle Richtungen verschieben. Zum Schließen der Lupe tippen Sie den Rahmen an und dann auf das „X“. Praktisch: Berühren Sie das Display, wird die Ansicht vergrößert, und der sichtbare Bereich lässt sich verschieben. (PC-Welt)