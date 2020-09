Einerseits sicher, andererseits komfortabel - warum das in Sachen Identitäts- und Zugangsmanagement jetzt kein Widerspruch mehr ist, zeigt ein Live-Webcast der Computerwoche am 16. September um 11.00 Uhr.

Vom Online-Banking bis zur Urlaubsbuchung verlagern Verbraucher ihren Konsum ins Digitale. Das ruft Cyberkriminelle auf den Plan - weswegen Sicherheit oft zu Lasten der Bedienfreundlichkeit ging. Mathias Conradt, Sr. Solutions Engineer bei Autho, zeigt, wie Unternehmen beide Faktoren in Einklang bringen. Der Einsatz von Security By Design erschwert es Cyberkriminellen, auf Kundendaten zuzugreifen. Nicht zuletzt geht es in dem Live-Webcast auch um das bekannte Thema Passwort-Management, das nun auf den neuesten Stand gebracht wird.

Fachjournalist Sven Hansel von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

Hier für den Live-Webcast anmelden