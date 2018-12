Auch im saarländischen Eppelborn kommt man so langsam in Weihnachtsstimmung. Michael Krämer, Geschäftsführer des Systemhauses Kämer IT Solutions, wünscht sich daher eine Weihnachtsbotschaft an seine Geschäftspartner, die "so richtig knallen" muss.

Dabei müssen natürlich die "Jungs von Server-Eye" mit ihrer Monitoring-Software "eine epische Szene" bekommen. Auch an "die Mädels in der Verwaltung" denkt der Systemhaus-Boss, um das angestaubte Image der Computer-Branche aufzupolieren.

Die Azubis sollten "am besten mit so dicken, fetten Servern" präsentiert werden, stellt sich Krämer vor. Wie die Weihnachtsbotschaft letztendlich aussieht, sehen Sie im YouTube-Video. Auch wenn Michael Krämer meint: "Wir verkaufen Computer - alles andere können wir nicht", ist das Video, wie vom Chef gewünscht, ein echter Knaller! Die ChannelPartner-Redaktion hat sich jedenfalls prächtig amüsiert und wünscht an dieser Stelle den großartigen Schauspielern von Krämer IT schöne Weihnachten und einen guten Rutsch!

