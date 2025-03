Die Anforderungen der Kunden an moderne Drucklösungen wachsen stetig - und mit ihnen die Herausforderungen für Fachhändler. Um ihren Mitgliedern weiterhin innovative und wirtschaftlich nachhaltige Drucklösungen im wettbewerbsintensiven MSP-Markt anbieten zu können, hat die Fachhandelskooperation Soennecken eG ihre Zusammenarbeit mit Kyocera Document Solutions Deutschland bis zum Jahr 2032 verlängert. Die Anfänge dieser Kooperation reichen bis zum Beginn des 21-ten Jahrhunderts zurück.

Die Partnerschaft zwischen Soennecken und Kyocera hat sich als wegweisendes Modell für den Fachhandel etabliert. Ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit ist die "Kyocera Professionals powered by Soennecken"-Gruppe, die aus 40 autorisierten Kyocera-Vertragspartnern bestehend.

Diese Gruppe kommt immer wieder zusammen, um in Workshops und Seminaren Themen wie Cloud-basierte Lösungen, Datenanalysen, Reporting und Sicherheitsaspekte im Drucksegment detailliert zu erläutern. Nach diesem Erfahrungsaustausch können Kyocera-Partner ihre Kunden noch zielgenauer beraten und ihnen mehr Produkte samt Service verkaufen.

Im Mittelpunkt der künftigen Zusammenarbeit zwischen Kyocera und Soennecken steht die digitale Transformation und die damit einhergehenden modernen Managed Print Services. Und mit der Performance seiner Partner bei Soenecken ist Kyocera mehr als zufrieden. Die Fachhandelskooperation wurde für die "wertvollste Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2024" von Kyocera ausgezeichnet.

"Unsere Kooperation mit Kyocera ist ein Erfolgsmodell, das wir gezielt weiterentwickeln", erklärt Christof Rösch, Head of Sales der Business Unit Managed Workplace Solutions bei Soennecken. "Ich freue mich über die Verlängerung - nicht nur, weil sie allen Beteiligten Planungssicherheit gibt und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Mitglieder stärkt, sondern auch wegen der bereichernden Teamarbeit mit Kyocera, in der wir alle an einem Strang ziehen."

Bernd Rischer, Group Director Sales bei Kyocera Document Solutions Deutschland, schätzt die Allianz ebenfalls: "Unsere Kooperation mit Soennecken ermöglicht es uns, zielgerichtet und effizient mit unseren Fachhandelspartnern zu kommunizieren. Wir profitieren alle von der vertrauensvollen Partnerschaft, bei der die menschliche Komponente zählt. Denn letztlich machen wir Business mit Menschen, nicht nur mit Unternehmen."

