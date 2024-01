Kaspersky hat mit Sören Kohls die seit Sommer 2023 freie Stelle des Head of Channel Germany neu besetzt. Damals beförderte das Unternehmen Waldemar Bergstreiser, der die Position bis dahin inne hatte, zum General Manager Central Europe. Kohls ist bereits seit 2014 im Kaspersky-Channel tätig.

Kohls will als Channel-Chef bei Kaspersky in Deutschland seinen Fokus künftig zusammen mit den Partnern auf Projekte im Bereich EDR (Endpoint Detection and Response) und Managed Detection and Response (MDR) legen. Außerdem möchte er die Zusammenarbeit mit mittelständischen Partnern intensivieren.

"Er ist seit Jahren ein integraler Bestandteil des Kaspersky-Teams und hat das Channel-Geschäft maßgeblich mitvorangetrieben", sagt Waldemar Bergstreiser, General Manager Central Europe bei Kaspersky über Kohls. "Dank seiner zehnjährigen Erfahrung bei uns wird er sicherstellen, dass unsere Partner aus Vertrieb, System- und Fachhandel erstklassigen Support genießen und mit unseren innovativen IT-Sicherheitslösungen und -Services entsprechend hohe Umsätze generieren."

"Cybersicherheit ist wichtiger denn je, da Cyberkriminelle immer organisierter vorgehen und Unternehmen gefährden", betont Kohls. "Allerdings sind viele Unternehmen mit der Preisentwicklung und dem Entwicklungsgrad ihrer IT-Security Lösung unzufrieden - hier kommen unsere Partner und unser Partnerprogramm ins Spiel, mit dem attraktive Preise und Margen möglich sind", führt Kasperskys neuer General Manager Central Europe aus.

"Mein Ziel ist es, unsere Partner speziell bei der Umsetzung von MDR-Projekten verstärkt zu fördern, um ihnen das nötige Rüstzeug an die Hand zu geben, Unternehmen jeder Größe individuell zu schützen. Entsprechend möchte ich im Channel auch das Thema Threat Intelligence weiter fokussieren und die Zusammenarbeit mit unseren KMU-Partnern intensivieren."

