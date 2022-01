Bereits zum 1. Dezember 2021 hat Softengine den Geschäftsbetrieb der CAS Computer-Abrechnungs-Systeme GmbH übernommen. Damit erweitert der ERP-Hersteller sein Portfolio um ein weiteres, praxiserprobtes Kassensystem.

Denn die "Caspos"-Kassensoftware gilt in der Branche als ein mächtiges und breit einsetzbares Werkzeug. Es verfügt über eine Vielzahl an Schnittstellen, etwa zu Datev, zu diversen Waagen und nun auch zu der Warenwirtschaft von Softengine. Laut Helmut Dietz, dem Vertriebsleiter bei dem pfälzischen Softwarehersteller, ist "Caspos" in 60 Sekunden installiert und nach ein paar Anpassungen bereits nach fünf Minuten betriebsbereit.

Die Software von CAS ist als klassische Handelskasse am POS, aber auch im Gastronomiebereich einsetzbar. Der "fliegende" Wechsel in einer Kasse zur anderen an größeren Verkaufsstellen stellt für "Caspos" genauso wenig ein Problem dar, wie die Kombination von unterschiedlichen Rabattaktionen oder die Integration in unterschiedliche E-Commerce-Systeme.

CAS` Firmensitz im thüringischen Zella-Mehlis wird mit den dort Beschäftigten fünf Vollzeitkräften als Niederlassung weitergeführt und verstärkt damit das Softengine-Team von 80 Mitarbeitern.

Integration in den Softengine-Channel

Bis dato vertreibt die CAS Computer-Abrechnungs-Systeme GmbH ihre Software ausschließlich über Reseller aus dem Bürofachhandel - derzeit sind das deutschlandweit rund 50 - und das soll auch so bleiben. Unter dem Dach der Softengine-Gruppe werden nun auch IT-Systemhäuser ihren Kunden aus dem Handel und dem Gastronomiebereich "Caspos" anbieten können. Deren Integration in die Warenwirtschaft von Softengine wird als Verkaufsargument sicherlich zur Ablösung weniger moderner Kassenlösungen beitragen. Andererseits könnten auch die reinen "Caspos"-Vertriebspartner ihre Reselling-Aktivitäten auf den ERP-Bereich erweitern.

Das sieht auch die Softengine-Geschäftsführer Matthias Neumer so: "Wir möchten den Caspos-Partnern das lukrativste Geschäftsmodell rund um Kassensoftware anbieten. Hierfür laden wir Kassensystemhäuser ein, mit uns in den Dialog zu treten," so Neumer. Zu diesem Zweck wird Softengines Vertriebs- und Partnerprogramms derzeit erweitert. Für die Caspos-Partner bedeutet es nämlich mehr Marge, wenn sie Kassenhardware mit der zugehörigen Software samt zusätzlicher Werkzeuge und Services ihren Kunden aus dem Handel und dem Gastronomiebereich anbieten.

Wie genau das funktionieren kann, das möchte Softengine gemeinsam mit CAS auf der Retail- und POS-Messe "Eurocis" von 31. Mai bis zum 2. Juni 2022 in Düsseldorf demonstrieren (Halle 9, Stand A40).



Mehr zu Kasse:

Was eine moderne Kasse alles leisten muss

Die neue Kassensicherungsverordnung – was jetzt zu tun ist

Das neue Kassengesetz - Auswirkungen auf den Handel

Wenn die Kasse zweimal klingelt

Wie moderne Kassen den Handel verändern