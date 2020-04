Die Softprom Distribution GmbH, eine Tochter des osteuropäischen Distributors ERC mit Sitz in Kiew, hat mit dem Sicherheitsspezialisten Ericom Software Ltd. aus Jerusalem eine Distributionsvereinbarung getroffen. Ab sofort können Reseller von Softprom die RBI-Software Ericom Shield Zero Trust Remote Browser Isolation beziehen.

Die preisgekrönte Ericom Shield-Lösung verhindert, dass etwa Ransomware oder weitere Bedrohungen aus dem Internet, wie Phishing-Angriffe, Auswirkungen auf Geräte und Netzwerke haben, da aktive Webinhalte in einem isolierten Container in der Cloud oder lokal ausgeführt werden. Egal ob Benutzer zu einer schädlichen Website navigieren oder auf eine eingebettete Mail-URL klicken, Ericom verspricht Sicherheit, da Webinhalte niemals direkt auf dem Gerät ausgeführt werden.

Weiterhin können Websites, die über URLs in E-Mails gestartet werden, im schreibgeschützten Modus gerendert werden, um zu verhindern, dass Benutzer Anmeldeinformationen für zusätzlichen Phishing-Schutz eingeben. Angehängte Dateien werden bereinigt, bevor sie an Endpunkte übertragen werden. Dadurch sei sichergestellt, dass Malware in Downloads die Endgeräte nicht gefährdet, verspricht der Distributor.

Österreich und Osteuropa

Softprom by ERC wurde 1999 gegründet und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 1.200 Partnern in 30 Ländern, unter anderem in Österreich. Das Unternehmen bietet seinen Vertriebspartnern ein umfassendes Netzwerk von IT-Lösungen Supportleistungen an. Darunter sind auch Dienste wie Analyse und Bewertung der IT-Infrastruktur, Auftrags- und Risikomanagement, Vorverkauf und technischer Support, Marketing und Lead-Generierung, Schulung und Zertifizierung.

"Wir waren beeindruckt von der Expertise von Softprom bei der Bereitstellung und Wartung von IT- und Cybersicherheitslösungen für seine Kunden", lobt David Canellos, CEO und President von Ericom Software den neuen Partner. "Das Unternehmen verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung der weltweit führenden Technologien durch seine Partnerschaften und wird eine Schlüsselkomponente für unser Wachstum in Europa sein."



„Das Engagement von Softprom für den Kundenservice war ein Schlüsselfaktor für die Wahl als Partner“, sagte Matthew Howes, Channel-Chef EMEA bei Ericom. „Unternehmen benötigen eine vertrauenswürdige Lösung und Dienstleister, die sie bei der Auswahl, Bereitstellung und Verwendung von Softwarelösungen und Cloud-Diensten unterstützen können, die ihren Betrieb vor den erweiterten Sicherheitsbedrohungen schützen, denen sie täglich ausgesetzt sind.“

„Wir freuen uns, die preisgekrönte RBI-Technologie von Ericom Shield in unser Netzwerk für Cybersicherheitsanbieter aufzunehmen“, so Paul Zhandovych, Geschäftsführer von Softprom. „Wir sehen Synergien für unsere Kunden durch die Integration von Ericom-Produkten in Web Secure Gateways und andere Produkte, die sie bereits verwenden."